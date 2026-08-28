Viðreisn með opið samtal á Hótel KEA

28. ágúst, 2026 - 11:12 Margrét Þóra Þórsdóttir
Viðreisn með opið samtal á Hótel KEA

Viðreisn býður til opins samtals á Hótel KEA, föstudaginn 28. ágúst kl. 17:30. Þar verða þau Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar og Ingvar Þóroddsson, þingmaður Viðreisnar í Norðausturkjördæmi.

Gestum gefst kostur á að spyrja þau um hvað sem er og fengið skýr svör áður en kosið er um hvort hefja eigi aðildarviðræður við ESB að nýju.

„Hvaða tækifæri felast í samningi fyrir Ísland?
Um hvað getum við samið?
Hvað er í húfi?
Hvað gerist ef þjóðin segir já?

Að loknum viðræðum fengi þjóðin samninginn í hendurnar og tæki sjálf endanlega ákvörðun," segir í tilkynningu.

Til baka

Nýjast

  • Viðreisn með opið samtal á Hótel KEA

    • 28.08.2026
    Viðreisn býður til opins samtals á Hótel KEA, föstudaginn 28. ágúst kl. 17:30.

  • Heilsuvernd rekur hjúkrunarheimil við Þursaholt

    • 27.08.2026
    Heilsuvernd mun reka nýtt hjúkrunarheimili við Þursaholt á Akureyri, en á heimilinu verða 140 hjúkrunarrými. Þetta var formlega afgreitt á fundi með Sjúkratryggingum Íslands í liðinni viku.

  • Heimildarmyndin Eyríki frumsýnd Barátta Grímseyinga í brennidepli

    • 27.08.2026
    Heimildarmyndin Eyríki eftir írsk/rússneska leikstjórann Nikolai Galitzine verður frumsýnd í Sambíóunum á Akureyrarvöku þann 28.ágúst næstkomandi klukkan 18. Tvær aukasýningar verða á myndinni þann 31.ágúst og 3.sept í Sambíóunum Akureyri.

  • Tónleikar til að vekja athygli á málefnum Kristnesspítala

    • 27.08.2026
    Flestir hafa heyrt af mygli á Kristnesspítala sem haft hefur í för með sér að endurhæfing á vegum SAk sem þar hefur verið stunduð í áratugi með góðum árangri er í tvísýnu.

  • NEI

    • 27.08.2026
    Ríkisstjórn Íslands hefur sett það skilyrði fyrir inngöngu í ESB að Íslendingar haldi eftir sem áður fullum yfirráðum yfir fiskveiðilögsögu landsins.

  • Fálkastofninn á Norðausturlandi tekur við sér eftir mikla fækkun

    • 26.08.2026
    ,,Fálkum á rannsóknasvæði Náttúrufræðistofnunar á Norðausturlandi fjölgaði um þriðjung milli áranna 2025 og 2026. Þetta er ánægjuleg þróun eftir mikla fækkun undanfarin ár, sem talin er tengjast fuglaflensu. Rjúpnastofninn á svæðinu hefur jafnframt aldrei mælst stærri frá því rannsóknir hófust árið 1981" en frá þessu segir á samfélagsmiðlum Náttúrufræðistofnunar.

  • Makrílvertíð í fullum gangi

    • 26.08.2026
    Vilhelm Þorsteinsson EA 11, uppsjávarskip Samherja, kom til Neskaupstaðar í gær með um 700 tonn af makríl. Makrílvertíðin er vel á veg komin og hefur gengið ágætlega það sem af er.

  • Sláturtíð hefst hjá Kjarnafæði Norðlenska í næstu viku

    • 26.08.2026
    Sláturtíð hefst hjá Kjarnafæði Norðlenska í sláturhúsinu á Húsavík í næstu viku, miðvikudaginn 2. september Sigmundur Hreiðarsson framleiðslustjóri segir að áætlað sé að heldur færra fé verði slátrað nú á komandi hausti miðað við í fyrrahaust, eða um 87 þúsund fjár. Í fyrra var slátrað tæplega 88.300 fjár. Sláturtíð stendur út október, síðasti dagur verður þann þrítugasta.

  • Um 100 viðburðir á Akureyrarvöku 2026

    • 26.08.2026
    Á Akureyrarvöku um næstu helgi verður afmæli Akureyrarbæjar fagnað með litríkri menningardagskrá frá föstudegi fram á laugardagskvöld. Liðlega hundrað viðburðir af öllum stærðum og gerðum eru í boði.
Sjá meira