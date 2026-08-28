Viðreisn með opið samtal á Hótel KEA

Viðreisn býður til opins samtals á Hótel KEA, föstudaginn 28. ágúst kl. 17:30. Þar verða þau Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar og Ingvar Þóroddsson, þingmaður Viðreisnar í Norðausturkjördæmi.
Gestum gefst kostur á að spyrja þau um hvað sem er og fengið skýr svör áður en kosið er um hvort hefja eigi aðildarviðræður við ESB að nýju.
„Hvaða tækifæri felast í samningi fyrir Ísland?
Um hvað getum við samið?
Hvað er í húfi?
Hvað gerist ef þjóðin segir já?
Að loknum viðræðum fengi þjóðin samninginn í hendurnar og tæki sjálf endanlega ákvörðun," segir í tilkynningu.