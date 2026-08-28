Borgarhólsskóli lifnar við á ný

Borgarhólsskóli á Húsavík var settur á mánudag sl. og þar með hófst nýtt skólaár hjá 286 nemendum. Þar af eru 34 börn að stíga sín fyrstu skref í grunnskólanum og hefja nám í 1. bekk.
„Það er dásamlegt að skólinn skuli aftur vera að fyllast af lífi, eftirvæntingu og þeirri einstöku orku sem fylgir þegar nýtt skólaár hefst,“ segir Þórgunnur R. Vigfúsdóttir skólastjóri.
Nemendafjöldinn er svipaður og undanfarin ár. Fyrir suma markar dagurinn upphafið að alveg nýjum kafla en aðrir snúa aftur á kunnuglegar slóðir, reynslunni ríkari og tilbúnir að takast á við ný verkefni.
Ýmsar breytingar verða á skólastarfinu í vetur, þar á meðal breytt tákn við einkunnagjöf og nýjar símareglur frá mennta- og barnamálaráðuneytinu. Þá segir Þórgunnur að einnig séu fram undan miklar og ánægjulegar breytingar með opnun nýs húsnæðis frístundar.
Hún segir húsnæðið og starfsemina þar gefa fulla ástæðu til bjartsýni og gleði. Þar muni Borgarhólsskóli, frístund, Tónlistarskóli Húsavíkur og Íþróttafélagið Völsungur sameina krafta sína í mikilvægu samstarfi með hagsmuni barna og fjölskyldna að leiðarljósi.
Í upphafi skólaársins vill Þórgunnur sérstaklega staldra við hugtakið „að gera sitt besta“, sem oft heyrist á þessum árstíma.
„Að gera sitt besta þýðir ekki að vera fullkominn. Það þýðir ekki að fá alltaf hæstu einkunnina, hlaupa hraðast eða gera aldrei mistök. Þvert á móti eru mistök sönnun þess að við erum að reyna, læra og vaxa.“
Að hennar sögn felst það að gera sitt besta í því að mæta til leiks með opnum huga og sýna seiglu þegar verkefnin verða erfið. Hugtakið eigi þó ekki síður við um samskipti nemenda og hvernig þeir komi fram hver við annan.
„Að gera sitt besta í samfélagi eins og okkar þýðir að vera góður félagi. Með því að sýna hvert öðru hlýju og virðingu búum við til umhverfi þar sem öllum líður vel og allir geta blómstrað á sínum eigin forsendum.“
Þórgunnur leggur jafnframt áherslu á mikilvægi góðs samstarfs heimila og skólasamfélagsins. Foreldrar séu bakland barnanna, hvatningarmenn þeirra og örugga höfn.
Stuðningurinn geti birst með ýmsum hætti, hvort sem það sé með því að hlusta á frásagnir af skóladeginum yfir kvöldmatnum, aðstoða við krefjandi verkefni eða einfaldlega hvetja börnin áfram. Þegar heimili og skóli vinni saman sem ein liðsheild skapist öruggt og hvetjandi net utan um börnin.
Þá segir Þórgunnur að fram undan sé vetur þar sem ný vináttubönd verða til, áhugamál kvikni og nemendur læri ýmislegt nýtt, bæði um heiminn og sjálfa sig. Sumir dagar verði fullir af sigrum og gleði en aðrir kalli á meiri þrautseigju.
„Það er einmitt í gegnum þessar áskoranir sem við mótumst og styrkjumst. Ef við leggjum okkur öll fram, sýnum hvert öðru samkennd og gerum okkar besta á hverjum degi, þá eru okkur engin takmörk sett,“ segir Þórgunnur.
Hún hvetur að lokum alla til að gæta hvert að öðru, nýta tækifærin sem fram undan eru og taka höndum saman um að gera skólaárið að ógleymanlegu ævintýri.