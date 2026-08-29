Mygla kom upp í Hlíðarskóla

„Þetta er vissulega högg fyrir skólastarfið og setur ákveðið strik í reikninginn, en við verðum bara að sníða okkur stakk eftir vexti og við erum góð i þvi,“ segir Valdimar Heiðar Valsson skólastjóri í Hlíðarskóla. Mygla kom í ljós í eldhúsi í einu af þremur húsum sem skólinn hefur til umráða á miðvikudag í liðinni viku. Skólastarf hófst nú síðastliðinn mánudag.
„Þetta er ekki draumastaða að vera í og erfitt að eiga við rétt áður en skólastarf átti að hefjast,“ segir Valdimar, en verið var að vinna í rýminu þegar mygla uppgötvaðist. Til stóð að endurskipuleggja rými sem þar eru fyrir hendi í því skyni að nýta þau eins vel og kostur er. Á meðan þeirri vinnu stóð gefur rör sig í eldhúsi og heitt vatn flæddi um eldhusið áður en náð var að skrúfað fyrir.
Loftgæðin í rýminu voru léleg
Valdimar segir að atvikið hafi kallað á að betur væri skoðað á bak við sökkul og myglan þá komið í ljós. Hratt var brugðist við og starfsmenn á vegum Akureyrarbæjar auk iðnaðarmanna komu strax á vettvang. „Við höfðum lengi fundið að loftgæði í húsinu væru léleg, en höfðum ekki fundið hvað var að en nú er það komið í ljós og þá er bara að takast á við þá stöðu sem upp er komin.“
Í húsinu sem kallað er Skjöldur voru 5 herbergi og eldhús. Kennsla í heimilisfræði fór þar fram, tónlistarkennsla, likamsrækt, föndur og saumastofa. Einnig var endurskipulagning á einu herberginu og átti þar að fara fram þjálfun i tilfinningastjónrun og félagsfærni.
Hlíðarskóli hefur þrjú hús til umráða fyrir skólastarfið en um 20 nemendur eru þar við nám. Í einu þeirra er aðalrými skólans og m.a. bekkjarstofur og matsalur. Þá eru list- og verkgreinar staðsettar í öðru húsi og loks það þriðja, Skjöldur sem nú hefur verið lokað.
Þreifingar í gangi
Valdimar segir að skólinn hafi til eitt rými í Skjaldarvík þar sem áður var hótel. Nú eru flest herbergjanna í útleigu til farandverkamanna. „Ég held að það séu örfá herbergi laus en veit ekki það henti að fá eða hvort það sé hægt yfir höfuð. Ef til vill má gera það rými sem við höfum a gamla hotelinu vistlegra og nýta það á annan hátt en nú,“ segir hann en eins konar frístund hefur verið starfandi þar.
„Það eru þreifingar í gangi en ég veit ekki á þessari stundu hvað út úr þeim kemur. Við erum auðvitað mjög heppin með staðsetningu skólans, hann er hér í fallegu umhverfi sem hægt er að nýta. Einnig höfum við gróðurhús þar sem við ræktum eigið grænmeti. Við gerum bara það besta úr stöðunni og vonumst eftir farsælli langtimalausn á húsnæðismálum skólans“ segir Valdimar.