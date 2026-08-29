Á skemmtiferðaskipi um heimsins höf

29. ágúst, 2026 - 10:58 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Samúel Örn við Hanseatic Nature í ís í Eystrasaltinu Mynd vma.is
Samúel Örn við Hanseatic Nature í ís í Eystrasaltinu Mynd vma.is

Í vélstjórnarnáminu í VMA á árunum 2009-2012 heillaðist Samúel Örn Pétursson (f. 1993) af skemmtiferðaskipunum sem komu hvert á fætur öðru til Akureyrar og hann dreymdi þá um að síðar á lífsleiðinni myndi hann verða í brúnni á skemmtiferðaskipi. Sá draumur rættist rúmum áratug síðar.

Samúel Örn hafði ungur að árum oft verið með afa sínum, Þorsteini Péturssyni, m.a. um borð í Húna og fengið skipstjórnaráhugann beint í æð. Hann ákvað því snemma að læra til skipsstjórnar en lét þó ekki verða af því alveg strax. Að loknum grunnskóla á Akureyri ákvað hann að fara á grunndeild málmiðnaðar í VMA haustið 2009 og var síðan í tvö ár á vélstjórnarbrautinni en ákvað að láta gott heita vorið 2012 þegar hann hafði lokið við 750 kW réttindin.

„Ég var ekki tilbúinn að fara suður í skipstjórnarnám strax eftir grunnskóla og ákvað því að fara í VMA því ég taldi að þó svo að stefnan væri á skipstjórn myndi koma sér vel að fá grunninn í vélstjórn og læra eitt og annað varðandi vélar og fá innsýn í málmsmíði. Það var hárrétt ákvörðun að fara þessa leið því þessi grunnur hefur nýst mér mjög vel og í hvalaskoðuninni nýtast 750 kW réttindin mér sérlega vel á minni bátunum þegar sami maðurinn er bæði skipstjóri og vélstjóri.

Eftir þrjú ár í VMA fann ég fyrir skólaleiða og ákvað því að prófa eitthvað annað. Fór til Þýskalands í sjálfboðaliðastörf á vegum KFUM og K og var í þeim í eitt ár. Fór í framhaldinu í nám í Þýskalandi en fann mig ekki í skólakerfinu þar og hætti eftir hálft ár. Kom aftur heim til Íslands og fór að vinna við hvalaskoðun á Húsavík áður en ég fór síðan í Stýrimannaskólann í Reykjavík. Þaðan lauk ég skipstjórnarnámi og stúdentsprófi árið 2017. Í framhaldinu lá leiðin aftur til Þýskalands og fór í BS-nám í skipstjórn í Flensborg, þar sem ég bý núna.

Því lauk ég árið 2023 og í framhaldinu fékk ég starf sem annar stýrimaður á skemmtiferðaskipinu Hanseatic nature, sem er í svokölluðum expeditions-ferðum. Það þýðir að skipið er í náttúruskoðunarferðum og siglir mikið þar sem lítið er um skemmtiferðaskip. Til dæmis hef ég farið á Suðurskautið, oft til Grænlands, Kanada og víðar,“ segir Samúel Örn. Þess má geta að Hanseatic nature kom til Akureyrar 19. júní á liðnu sumri. Skipið tekur um tvö hundruð farþega og um 170 manns eru í áhöfn. Reyndar var Samúel ekki á skipinu í sumar, hann ákvað að breyta aðeins til og vera á Íslandi í sumar og endurnýjaði kynnin við hvalaskoðunina sem skipstjóri á bátum Norðursiglingar á Húsavík.

En núna á haustdögum stefnir hann á að fara aftur í brúna á skemmtiferðaskipi og sigla um heimsins höf. Hann segist hins vegar ekki geta svarað því á þessari stundu hvort hann verði í þessum siglingum í mörg ár. Vissulega sé þetta skemmtilegur bransi á margan hátt en að sama skapi sé starfið ekki sérlega fjölskylduvænt að því leyti að úthaldið sé í þrjá mánuði en síðan sé hann heima í þrjá mánuði.

Frá þessu sagði  fyrst á  vma.is

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