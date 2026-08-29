Betri almenningssamgöngur

Nú er hægt að ferðast með almenningssamgöngum frá Akureyri og áfram til Hríseyjar með tengingu milli strætóleiðar 78 og Hríseyjarferjunnar. Þetta auðveldar bæði íbúum og gestum að komast til og frá eyjunni án þess að vera á eigin bíl.
Sem stendur eru þrjár ferðir á dag, mánudaga til föstudaga, og ein ferð á sunnudögum. Tengingarnar henta vel fyrir ferðamenn sem vilja heimsækja Hrísey og njóta þess sem eyjan hefur upp á að bjóða segir á vef Akureyrarbæjar. „Hrísey er einstakur áfangastaður með fallegri náttúru, fjölbreyttu fuglalífi og rólegu andrúmslofti“.
Unnið er að frekari útfærslum á tengingum almenningssamgangna með það að markmiði að þær nýtist íbúum Hríseyjar enn betur.