Lokaorðið - Haustverkin

À haustin falla til haustverkin. Þau geta verið ýmiskonar. Á meðan sumir ná síðustu tuggunum í rúllur, gera klárt fyrir að setja fé á hús, smala og rétta taka aðrir upp uppskeru sumarsins, misgóða eins og gerist og gengur. Sumir fara í berjamó og á meðan sumir njóta þess að tína upp í sig eru aðrir sem tína kílóavís. Kennarar gera klárt fyrri komandi vetur, námsáætlanir og hina ýmsu lista sem verða jú að liggja fyrir. Og foreldrar yfirfara innkaupalista skóladóts og útifatnað barna. Allt þarf jú að vera klárt fyrir komandi vetur!
Ég þarf ekki að huga að börnum né búi og uppskeran er lítil í garðinum hjá mér. Ég á það að vísu til að fleygja mér í berjamó og tína uppí mig og kanski í einn dall ef ég nenni. En sem kennari þarf ég að gera mig klára. En allra mesta haustverkið sem á mér hvílir er að vinna upp biðlista barna sem vilja æfa sund. Sundskóli Óðins er svo vinsæll að okkur tekst aldrei að koma öllum að sem vilja því miður. Aðalástæðan er skortur á tímum í þessum tveim innilaugum sem eru í bænum. Sund er nefnilega aðeins öðruvísi en aðrar íþróttir að því leyti að það er ekki hægt að troða endalaust í hópana öryggisins vegna.
Plássleysið gerir það að verkum að einungis tveir hópar af 16 í sundskóla Óðins fá sitthvora klukkutíma æfingu einu sinni í viku. Annars er um að ræða hálftíma einu sinni til tvisvar í viku hjá flestum eða tvisvar sinnum 45 mínútur.
Er nema furða að við óskum eftir betri aðstöðu! Það er löngu, löngu kominn tími á nýja laug!
Og nú þegar loksins hyllir í að innilaugin í Sundlaug Akureyrar verði loks tilbúin eftir endurbætur, þrengir enn meira að okkur þar sem nú á að fara þar fram endurhæfing sem áður fór fram í lauginni á Kristnesi!
Sannarlega gerum við okkar besta til að mæta sem flestum og það gera stjórnendur lauganna líka. EN nú er mál að linni. Það verður að byggja nýja sundlaug á Akureyri. Það er lýðheilsu- kennlu- æfinga- og endurhæfingamál sem ætti að vera í forgangi fyrir alla Akureyringa.
Dilla