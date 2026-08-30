Nú er hægt að ljúka meistaragráðu í iðjuþjálfun á Íslandi

Nýtt norrænt samstarf í iðjuvísindum hefur skapað mikilvægan grunn fyrir eflingu framhaldsnáms í iðjuþjálfun á Íslandi. Með þátttöku Háskólans á Akureyri í verkefninu OSNord stendur nú bæði stúdentum og starfandi iðjuþjálfum til boða aukið framboð námskeiða á meistarastigi og ný tækifæri til alþjóðlegrar samvinnu.
Menntun iðjuþjálfa á Íslandi hefur um árabil falist í diplómunámi til starfsréttinda á meistarastigi við Iðjuþjálfunarfræðideild Háskólans á Akureyri og HA er eini skólinn á Íslandi sem býður upp á slíkt nám. Þeir sem vildu ljúka fullri meistaragráðu í iðjuþjálfun þurftu því að leita til erlendra háskóla.
Til að gera fólki kleift að ljúka meistaragráðu hófst árið 2023 þróunarverkefnið OSNord – Nordic Occupational Science Hub. Verkefnið byggist á samstarfi iðjuþjálfunarfræðideilda fjögurra háskóla á Norðurlöndunum: HA á Íslandi, Gautaborgarháskóla í Svíþjóð, Arcada í Finnlandi og OsloMet í Noregi. Verkefnisstjóri er dr. Sigrún Kristín Jónasdóttir, dósent við HA. Markmið verkefnisins er að efla meistaranám í iðjuþjálfun og iðjuvísindum á Norðurlöndum með sameiginlegri námsþróun og auknu faglegu samstarfi.
Samstarfið fljótt að skila árangri
Árangur samstarfsins hefur þegar komið fram. Haustið 2026 gat Iðjuþjálfunarfræðideild Háskólans á Akureyri í fyrsta sinn boðið upp á meistaranám í iðjuþjálfun, bæði til 90 og 120 ECTS. OSNord-samstarfið er einn af þeim þáttum sem gerðu þessa þróun mögulega.
Í gegnum verkefnið mun stúdentum í iðjuþjálfun svo og starfandi iðjuþjálfum á Íslandi jafnframt standa til boða stafrænn aðgangur að fjórum námskeiðum á meistarastigi sem kennd verða á ensku. Námskeiðin byggjast á sjónarhornum iðjuvísinda og fjalla meðal annars um iðjuréttlæti, gagnrýna nálgun, fagþroska og þróun daglegs lífs í norrænu samhengi. Fyrsta námskeiðið verður í boði haustið 2026 við Arcada-háskólann.
Samstarfið skapar vettvang fyrir nemendur, kennara og fagfólk til að deila þekkingu og reynslu þvert á landamæri. Með því styrkist tenging íslenskrar iðjuþjálfunar við norrænt og alþjóðlegt fræðasamfélag um leið og ný tækifæri skapast til rannsókna, nýsköpunar og faglegrar þróunar.
Fyrir íslenska iðjuþjálfa felur þetta í sér mikilvægan áfanga. Nú er ekki aðeins mögulegt að stunda meistaranám í iðjuþjálfun hér á landi, heldur opnast einnig aðgangur að sameiginlegu norrænu námsumhverfi sem eykur þekkingu á iðjuvísindum og stuðlar að áframhaldandi þróun fagsins til framtíðar.
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