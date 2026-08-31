Tekjur atNorth nær tvöfölduðust og rekstrarafkoma batnaði verulega

31. ágúst, 2026 - 11:54 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Starfsstöðvar atNorth ehf Myndir aðsendar
Starfsstöðvar atNorth ehf Myndir aðsendar

Tekjur atNorth ehf., sem heldur utan um starfsemi atNorth á Íslandi, námu 72,3 milljónum Bandaríkjadala árið 2025 og jukust um rúm 96 prósent frá fyrra ári. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) nam 25,9 milljónum dala, samanborið við 2,3 milljónir dala árið 2024. Reksturinn skilaði jafnframt jákvæðri EBIT afkomu upp á 6,1 milljón dala eftir 13 milljóna dala tap árið áður.

Verulegur viðsnúningur í rekstri

Framlegð jókst úr 20,3 milljónum dala í 50,4 milljónir dala á milli ára. Rekstrarbatinn endurspeglar aukin umsvif eftir umfangsmikla uppbyggingu atNorth á Íslandi.

Félagið fjárfesti fyrir 195,4 milljónir dala í varanlegum rekstrarfjármunum árið 2025 (CAPEX). Heildareignir námu 479,1 milljón dala í lok árs og höfðu aukist úr 300,4 milljónum dala frá árslokum 2024.

Tap ársins nam 11,6 milljónum dala og var nær óbreytt frá fyrra ári. Það skýrist einkum af auknum fjármagnskostnaði og afskriftum vegna þeirrar umfangsmiklu uppbyggingar sem félagið hefur ráðist í.

Eyjólfur Magnús Kristinsson, forstjóri atNorth

„Afkoman sýnir skýrt að sú mikla uppbygging sem við höfum ráðist í er farin að skila sér í sterkari grunnrekstri. Tekjur nær tvöfölduðust og EBITDA batnaði verulega. Við höfum byggt upp sterkan grunn til að mæta ört vaxandi eftirspurn eftir afkastamiklum og sjálfbærum tölvuinnviðum og erum vel í stakk búin fyrir næsta vaxtarskeið,“ segir Eyjólfur Magnús Kristinsson, forstjóri atNorth.

Áframhaldandi uppbygging á Íslandi

Uppbygging hélt áfram í gagnaverum atNorth á Akureyri og í Reykjanesbæ. Á Akureyri var fyrri áfangi 16 milljarða króna stækkunar gagnaversins tekinn í rekstur. Jafnframt gerði félagið fimm ára samning við Landsvirkjun um afhendingu 12 MW af raforku til gagnaversins frá síðari hluta árs 2026.

Í Reykjanesbæ hefur verið unnið að umfangsmikilli stækkun vegna samninga við stóra erlenda viðskiptavini. Þar á meðal er aukin þjónusta við skýjafyrirtækið Crusoe. Áætluð fjárfesting vegna þeirrar uppbyggingar nemur um 32 milljörðum króna og fellur að stærstum hluta til árið 2026.

Fyrirhuguð sala styður næsta vaxtarskeið

Í febrúar 2026 var tilkynnt að CPP Investments og Equinix hefðu gert samkomulag um kaup á atNorth af Partners Group. Virði viðskiptanna nemur fjórum milljörðum Bandaríkjadala. Kaupin eru háð hefðbundnum skilyrðum, þar á meðal samþykki eftirlitsaðila.

Að viðskiptunum loknum mun CPP Investments fara með ráðandi hlut. atNorth mun áfram starfa sjálfstætt undir eigin vörumerki. Félögin hafa jafnframt gert bráðabirgðasamkomulag um fjármögnunarpakka að fjárhæð 4,2 milljarða dala til að styðja við næsta vaxtarskeið atNorth.

Fyrsta gagnaver atNorth í Noregi

Í júní 2026 tilkynnti atNorth um fyrirhugað gagnaver í Haugaland í Vestur Noregi. NOR01 verður fyrsta gagnaver atNorth í Noregi og markar þann áfanga að félagið sé með starfsemi eða uppbyggingaráform í öllum norrænu ríkjunum. Það er hannað til að þjónusta vaxandi notkun og reiknigetu gervigreindar, afkastamikla tölvuvinnslu og stórtæka skýjaþjónustu.

Gagnaverið í Noregi verður knúið endurnýjanlegri orku eins og öll önnur gagnaver atNorth og viðræður eru þegar hafnar við áhugasama aðila um endurnýtingu varma frá gagnaverinu. Svalt loftslag á Norðurlöndum tryggir líka að ekki þarf eins mikla orku til að kæla búnað og á heitari svæðum. Þetta er í samræmi við sjálfbærnistefnu atNorth sem er kjarninn í allri uppbyggingu félagsins.

Norrænt samstarf um samkeppnishæfni

Vegna aukinna umsvifa atNorth á Norðurlöndum, sem leiðandi gagnaversfyrirtæki, bauðst fyrirtækinu að taka þátt í stofnun Nordic Compass, norrænum samstarfsvettvangi leiðandi fyrirtækja. Markmið þess samstarfs er að vinna að aukinni samkeppnishæfni, viðnámsþrótti og nýsköpun á Norðurlöndum. Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, aðstoðarforstjóri og fjármálastjóri atNorth, er fulltrúi fyrirtækisins á vettvangi Nordic Compass. Þátttaka atNorth tengist meðal annars djúptækni, gervigreind, sjálfbærum tölvuinnviðum og norrænum orkukerfum.

Frá þessu segir i tilkynningu frá fyrirtækinu í morgun

Til baka

Nýjast

  • Lif og fjör á Akureyrarvöku

    • 31.08.2026
    Akureyrarvaka fór fram um liðna helgi og lukkaðist vel, fjölmargir viðburðir voru í boði um vítt og breytt um bæinn og lét fólk sig ekki vanta þó vissulega hefði vel mátt vera aðeins hlýrra þegar líða tók á. Hilmar Friðjónsson var á ferð og flugi með myndavélar sínar og hann tók myndinar sem hér fylgja.

  • Tekjur atNorth nær tvöfölduðust og rekstrarafkoma batnaði verulega

    • 31.08.2026
    Tekjur atNorth ehf., sem heldur utan um starfsemi atNorth á Íslandi, námu 72,3 milljónum Bandaríkjadala árið 2025 og jukust um rúm 96 prósent frá fyrra ári. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) nam 25,9 milljónum dala, samanborið við 2,3 milljónir dala árið 2024. Reksturinn skilaði jafnframt jákvæðri EBIT afkomu upp á 6,1 milljón dala eftir 13 milljóna dala tap árið áður.

  • Allt undir sólinni á Stéttinni

    • 30.08.2026
    – Um 30 félög og samtök kynna starfsemi sína á opnu húsi

  • Lokaorðið - Haustverkin

    • 30.08.2026
    À haustin falla til haustverkin. Þau geta verið ýmiskonar. Á meðan sumir ná síðustu tuggunum í rúllur, gera klárt fyrir að setja fé á hús, smala og rétta taka aðrir upp uppskeru sumarsins, misgóða eins og gerist og gengur. Sumir fara í berjamó og á meðan sumir njóta þess að tína upp í sig eru aðrir sem tína kílóavís. Kennarar gera klárt fyrri komandi vetur, námsáætlanir og hina ýmsu lista sem verða jú að liggja fyrir. Og foreldrar yfirfara innkaupalista skóladóts og útifatnað barna. Allt þarf jú að vera klárt fyrir komandi vetur!

  • Nú er hægt að ljúka meistaragráðu í iðjuþjálfun á Íslandi

    • 30.08.2026
    Nýtt norrænt samstarf í iðjuvísindum hefur skapað mikilvægan grunn fyrir eflingu framhaldsnáms í iðjuþjálfun á Íslandi. Með þátttöku Háskólans á Akureyri í verkefninu OSNord stendur nú bæði stúdentum og starfandi iðjuþjálfum til boða aukið framboð námskeiða á meistarastigi og ný tækifæri til alþjóðlegrar samvinnu.

  • Um hundrað manns studdu málstaðinn norðan heiða

    • 30.08.2026
    Um eitt hundrað manns komu saman við Skautahöllina á Akureyri fyrir viku og gengu eða hlupu til stuðnings hlaupurum Reykjavíkurmaraþonsins til minningar og áheita í málstað Sólveigar Huldu og barnabarns hennar litlu Sólveigar Huldu.

  • Á skemmtiferðaskipi um heimsins höf

    • 29.08.2026
    Í vélstjórnarnáminu í VMA á árunum 2009-2012 heillaðist Samúel Örn Pétursson (f. 1993) af skemmtiferðaskipunum sem komu hvert á fætur öðru til Akureyrar og hann dreymdi þá um að síðar á lífsleiðinni myndi hann verða í brúnni á skemmtiferðaskipi. Sá draumur rættist rúmum áratug síðar.

  • Mygla kom upp í Hlíðarskóla

    • 29.08.2026
    „Þetta er vissulega högg fyrir skólastarfið og setur ákveðið strik í reikninginn, en við verðum bara að sníða okkur stakk eftir vexti og við erum góð i þvi,“ segir Valdimar Heiðar Valsson skólastjóri í Hlíðarskóla. Mygla kom í ljós í eldhúsi í einu af þremur húsum sem skólinn hefur til umráða á miðvikudag í liðinni viku. Skólastarf hófst nú síðastliðinn mánudag.

  • Rekstri Fjallalambs bjargað

    • 29.08.2026
    Viðræður eru hafnar milli stéttarfélagsins Framsýnar og Fjallalambs hf. um kaup og kjör starfsmanna í sláturhúsi fyrirtækisins fyrir haustvertíðina. Stefnt er að því að klára samninga áður en sláturtíð hefst í byrjun september.
Sjá meira