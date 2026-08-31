Tekjur atNorth nær tvöfölduðust og rekstrarafkoma batnaði verulega

Tekjur atNorth ehf., sem heldur utan um starfsemi atNorth á Íslandi, námu 72,3 milljónum Bandaríkjadala árið 2025 og jukust um rúm 96 prósent frá fyrra ári. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) nam 25,9 milljónum dala, samanborið við 2,3 milljónir dala árið 2024. Reksturinn skilaði jafnframt jákvæðri EBIT afkomu upp á 6,1 milljón dala eftir 13 milljóna dala tap árið áður.
Verulegur viðsnúningur í rekstri
Framlegð jókst úr 20,3 milljónum dala í 50,4 milljónir dala á milli ára. Rekstrarbatinn endurspeglar aukin umsvif eftir umfangsmikla uppbyggingu atNorth á Íslandi.
Félagið fjárfesti fyrir 195,4 milljónir dala í varanlegum rekstrarfjármunum árið 2025 (CAPEX). Heildareignir námu 479,1 milljón dala í lok árs og höfðu aukist úr 300,4 milljónum dala frá árslokum 2024.
Tap ársins nam 11,6 milljónum dala og var nær óbreytt frá fyrra ári. Það skýrist einkum af auknum fjármagnskostnaði og afskriftum vegna þeirrar umfangsmiklu uppbyggingar sem félagið hefur ráðist í.
Eyjólfur Magnús Kristinsson, forstjóri atNorth
„Afkoman sýnir skýrt að sú mikla uppbygging sem við höfum ráðist í er farin að skila sér í sterkari grunnrekstri. Tekjur nær tvöfölduðust og EBITDA batnaði verulega. Við höfum byggt upp sterkan grunn til að mæta ört vaxandi eftirspurn eftir afkastamiklum og sjálfbærum tölvuinnviðum og erum vel í stakk búin fyrir næsta vaxtarskeið,“ segir Eyjólfur Magnús Kristinsson, forstjóri atNorth.
Áframhaldandi uppbygging á Íslandi
Uppbygging hélt áfram í gagnaverum atNorth á Akureyri og í Reykjanesbæ. Á Akureyri var fyrri áfangi 16 milljarða króna stækkunar gagnaversins tekinn í rekstur. Jafnframt gerði félagið fimm ára samning við Landsvirkjun um afhendingu 12 MW af raforku til gagnaversins frá síðari hluta árs 2026.
Í Reykjanesbæ hefur verið unnið að umfangsmikilli stækkun vegna samninga við stóra erlenda viðskiptavini. Þar á meðal er aukin þjónusta við skýjafyrirtækið Crusoe. Áætluð fjárfesting vegna þeirrar uppbyggingar nemur um 32 milljörðum króna og fellur að stærstum hluta til árið 2026.
Fyrirhuguð sala styður næsta vaxtarskeið
Í febrúar 2026 var tilkynnt að CPP Investments og Equinix hefðu gert samkomulag um kaup á atNorth af Partners Group. Virði viðskiptanna nemur fjórum milljörðum Bandaríkjadala. Kaupin eru háð hefðbundnum skilyrðum, þar á meðal samþykki eftirlitsaðila.
Að viðskiptunum loknum mun CPP Investments fara með ráðandi hlut. atNorth mun áfram starfa sjálfstætt undir eigin vörumerki. Félögin hafa jafnframt gert bráðabirgðasamkomulag um fjármögnunarpakka að fjárhæð 4,2 milljarða dala til að styðja við næsta vaxtarskeið atNorth.
Fyrsta gagnaver atNorth í Noregi
Í júní 2026 tilkynnti atNorth um fyrirhugað gagnaver í Haugaland í Vestur Noregi. NOR01 verður fyrsta gagnaver atNorth í Noregi og markar þann áfanga að félagið sé með starfsemi eða uppbyggingaráform í öllum norrænu ríkjunum. Það er hannað til að þjónusta vaxandi notkun og reiknigetu gervigreindar, afkastamikla tölvuvinnslu og stórtæka skýjaþjónustu.
Gagnaverið í Noregi verður knúið endurnýjanlegri orku eins og öll önnur gagnaver atNorth og viðræður eru þegar hafnar við áhugasama aðila um endurnýtingu varma frá gagnaverinu. Svalt loftslag á Norðurlöndum tryggir líka að ekki þarf eins mikla orku til að kæla búnað og á heitari svæðum. Þetta er í samræmi við sjálfbærnistefnu atNorth sem er kjarninn í allri uppbyggingu félagsins.
Norrænt samstarf um samkeppnishæfni
Vegna aukinna umsvifa atNorth á Norðurlöndum, sem leiðandi gagnaversfyrirtæki, bauðst fyrirtækinu að taka þátt í stofnun Nordic Compass, norrænum samstarfsvettvangi leiðandi fyrirtækja. Markmið þess samstarfs er að vinna að aukinni samkeppnishæfni, viðnámsþrótti og nýsköpun á Norðurlöndum. Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, aðstoðarforstjóri og fjármálastjóri atNorth, er fulltrúi fyrirtækisins á vettvangi Nordic Compass. Þátttaka atNorth tengist meðal annars djúptækni, gervigreind, sjálfbærum tölvuinnviðum og norrænum orkukerfum.
Frá þessu segir i tilkynningu frá fyrirtækinu í morgun