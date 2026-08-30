Allt undir sólinni á Stéttinni

Kiwanis, Völsungur, Bíómyndaklúbbur, Félag eldri borgara og kirkjukór eru meðal þeirra fjölmörgu félaga sem kynna starfsemi sína á opnu húsi á Stéttinni á Húsavík fimmtudaginn 3. september. Ingibjörg Benediktsdóttir, verkefnastjóri hjá Þekkingarneti Þingeyinga, segir viðbrögðin hafa farið langt fram úr væntingum.
„Það var eins og allar flóðgáttir brystu,“ segir Ingibjörg um viðbrögðin þegar auglýst var eftir félögum og samfélagsaðilum til þátttöku.
Þegar eru um 30 félög og samtök skráð til leiks og segir hún fjölbreytnina mikla.
„Það er allt mögulegt; Kiwanis, Völsungur, Bíómyndaklúbbur, Félag eldri borgara, kynning á kirkjukór og eiginlega bara allt undir sólinni.“
Opið verður á Stéttinni á Húsavík frá klukkan 16 til 18 á fimmtudag n.k. Félögin geta sett upp kynningarborð en sumir þátttakendur verða á ferðinni um húsnæðið, merktir sínu félagi og tilbúnir í spjall. Ef veðrið leikur við gesti verður einnig opnað út í portið. Þar gæti björgunarsveitin meðal annars komið sér fyrir og Völsungur boðið börnum að spreyta sig með bolta.
Markmiðið er að gestir geti gengið á milli kynninga, spjallað við þátttakendur og kynnst því fjölbreytta tómstunda-, menningar- og félagsstarfi sem stendur íbúum til boða.
Opna húsið er hluti af verkefninu Þau skilja sem vilja, sem Þekkingarnet Þingeyinga stendur fyrir með stuðningi Uppbyggingarsjóðs SSNE. Verkefnið hlaut eina milljón króna styrk úr sjóðnum og miðar meðal annars að aukinni menningarmiðlun, íslenskunotkun og tengslamyndun.
Ingibjörg segir verkefnið vera framhald af eldra verkefni Þekkingarnetsins sem nefndist Menningarmiðlun. Þar hafi fólk meðal annars fengið tækifæri til að segja frá áhugamálum sínum, listsköpun og ástæðum þess að það flutti til Íslands.
„Hugsunin á bak við þessi verkefni er að byggja brýr. Þetta er ekki „við og þið“, heldur búum við hérna saman. Það eru skilaboðin sem við viljum að innflytjendur taki með sér úr þessu.“
Þótt verkefnið eigi rætur að rekja til verkefna sem snúa að innflytjendum segir Ingibjörg mikilvægt að opna húsið sé ekki skilgreint sem viðburður fyrir einn afmarkaðan hóp.
„Þetta er framhald af þessum verkefnum okkar en við viljum ekki merkja það sérstaklega sem innflytjendaverkefni. Opna húsið er fyrir alla íbúa.“
Hugmyndin er enda að skapa sameiginlegan vettvang fyrir nýja og rótgróna íbúa, þar sem fólk getur kynnst, fundið sér ný áhugamál og jafnvel tekið sín fyrstu skref inn í félagsstarf.
Þátttakendur hafa verið hvattir til að hafa meðferðis upplýsingar um starfsemi sína, hvernig hægt sé að skrá sig og, eftir því sem kostur er, kynningarefni á fleiri en einu tungumáli. Sum félög munu jafnframt bjóða gestum að skrá sig strax á staðnum.
„Það þarf stundum ekki meira en eitt samtal til að kveikja áhuga. Fólk getur fundið sér nýtt áhugamál, ákveðið að gerast sjálfboðaliði eða einfaldlega kynnst einhverjum sem það hefði annars ekki hitt,“ segir Ingibjörg.
Viðburðurinn er lokahnykkurinn í röð viðburða innan verkefnisins. Áður var meðal annars efnt til jólalagasamsöngs í Safnahúsinu á Húsavík, þar sem Stefán Pétur söng og lék á gítar, auk spilakvölds á Stéttinni eftir áramót.
Ingibjörg segir jólalagasamsönginn hafa verið sérstaklega vel sóttan og viðtökurnar við verkefninu almennt góðar. Viðbrögðin við opna húsinu hafi þó komið henni ánægjulega á óvart.
„Um leið og ég sendi tölvupóstinn voru farin að berast jákvæð svör. Það væri mjög gaman ef hægt yrði að halda svona viðburð á hverju ári. Það er ekki vanþörf á og þá gætu enn fleiri félög bæst í hópinn.“
Opið hús fer fram á Stéttinni, Hafnarstétt 1–3, fimmtudaginn 3. september frá klukkan 16 til 18. Viðburðurinn er öllum opinn.