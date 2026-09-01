Skemmdarverk í skjóli nætur

01. september, 2026 - 10:32 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ekki skemmtilegt að sjá.
Ekki skemmtilegt að sjá.

Hún var ekki skemmtileg aðkoman fyrir starfsmenn GHjálmarssonar hf þegar þeir mættu til vinnu sinnar í Móahverfi í morgun.

Einhverjir  vanstilltir höfðu farið hamförum með spreybrúsa og  útatað   vinnuvélar með allt öðru en skemmtilegum athugasemdum svo ekki séð talað um listfengið enda er það ekki neitt. 

Svona framkoma er gremjuleg í meira lagi og  hér með er  skorað á þá sem  þessi skemmdarverk unnu að gefa sig fram  og verða meiri fyrirvikið, eins  ef  fólk hefur orðið vart við mannaferðir við þessi tæki að hafa samband  við þau hjá GHjálmarss.

Æii þetta er svo óendanlega mikill óþarfi að það nær engu tauti

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