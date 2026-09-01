Skemmdarverk í skjóli nætur

Hún var ekki skemmtileg aðkoman fyrir starfsmenn GHjálmarssonar hf þegar þeir mættu til vinnu sinnar í Móahverfi í morgun.
Einhverjir vanstilltir höfðu farið hamförum með spreybrúsa og útatað vinnuvélar með allt öðru en skemmtilegum athugasemdum svo ekki séð talað um listfengið enda er það ekki neitt.
Svona framkoma er gremjuleg í meira lagi og hér með er skorað á þá sem þessi skemmdarverk unnu að gefa sig fram og verða meiri fyrirvikið, eins ef fólk hefur orðið vart við mannaferðir við þessi tæki að hafa samband við þau hjá GHjálmarss.
Æii þetta er svo óendanlega mikill óþarfi að það nær engu tauti