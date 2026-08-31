VMA leigir húsnæði í Rósenborg á haustönn

Það hefur ítrekað komið fram að VMA býr við mikinn húsnæðisvanda. Skólinn er þétt setinn og því þarf að kenna nokkra áfanga í þröngum og ófullnægjandi rýmum.
Fyrir rúmum tveimur árum var undirritaður í VMA samningur sveitarfélaganna í Eyjafirði um viðbyggingu við VMA sem kveður á um að þau fjármagni 40% byggingarkostnaðar á móti 60% frá ríkinu. Fram hefur komið að VMA er einn þeirra verknámsskóla sem ríkið hefur gefið vilyrði um úrbætur í húsnæðismálum en ekkert liggur fyrir um hvenær byggingarframkvæmdir gætu hafist.
Í ljósi þess að sjaldan eða aldrei hefur hópur nýnema við skólann verið jafn stór eða um 270 nemendur hefur reynst mikil áskorun að koma öllum fyrir í skólanum og því var leitað til Akureyrarbæjar um möguleika á leigu á húsnæði í Rósenborg (gamla skólahús Barnaskóla Akureyrar). Frá leigusamningi var gengið sl. föstudag í Rósenborg og kveður hann á um leigu á rýmum á jarðhæð Rósenborgar fram að áramótum. Þessi er vænst að eilítið muni rýmkast til í VMA í byrjun vorannar eftir brautskráningu í desember.
VMA hefur nú þegar tekið umrætt rými í Rósenborg í notkun og verður þar kennsla fyrir hádegi á föstudögum fyrir nemendur á 2., 3. og 4. ári sérnámsbrautar skólan.
Það er vma.is sem fyrst sagði frá