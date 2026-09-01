Landvinnsla komin á fulla ferð eftir sumarleyfi

01. september, 2026 - 13:50 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Landvinnsla hjá Samherja er komin á fullt. Ljósmynd: Sindri Swan/Samherji.is
Landvinnsla hjá Samherja er komin á fullt. Ljósmynd: Sindri Swan/Samherji.is

Vinnsla hófst á ný hjá Útgerðarfélagi Akureyringa í síðustu viku eftir sumarleyfi og þar með er landvinnsla Samherja komin aftur á fullt skrið.

Sunneva Ósk Guðmundsdóttir, framleiðslustjóra hjá ÚA, segir að fyrsta vikan hafi gengið vel. „Það koma stundum upp smávægilegir hnökrar þegar starfsemin er sett aftur af stað eftir sumarstopp, en það gekk greiðlega að leysa úr þeim. Nú erum við svo gott sem komin í full afköst,“ segir Sunneva.

Á hverju sumri er vinnsla stöðvuð tímabundið hjá Samherja á Dalvík og á Akureyri en ekki á sama tíma. Vinnsla fór aftur í gang á Dalvík í júlí. „Þetta fyrirkomulag hefur gefist mjög vel. Með því að hafa ekki báðar vinnslurnar lokaðar samtímis getum við sinnt viðskiptavinum okkar betur og tryggt afhendingu afurða allt árið um kring,“ segir Sunneva.

Sumarið notað í viðhald og uppfærslu tækja

Þótt hlé sé gert á fiskvinnslu, þá er fjarri því að starfsemi liggi niðri innan veggja vinnsluhúsanna. Sumarið er einkum notað til viðhalds og endurbóta.

Þrifaróbóti í fiskvinnsluhúsi ÚA
Þrifaróbóti í fiskvinnsluhúsi ÚA

 

„Það má eiginlega segja að húsin fari í slipp, eins og skipin. Þá gefst færi á að sinna viðhaldi, gera breytingar og ráðast í verkefni sem erfitt er að framkvæma á meðan framleiðslan er í fullum gangi. Í sumar voru töluverð umsvif í húsinu, allt að 50 iðnaðarmenn á dag sem unnu að viðhaldi, lagfæringum og uppsetningu nýs tæknibúnaðar,“ segir Sunneva.

Meðal nýjunga eru tveir nýir róbótar sem hafa bæst við vinnsluna. Annar þeirra er sjálfvirkur þrifaróbóti af sömu gerð og tekinn var í notkun á Dalvík í fyrra. Búnaðurinn var þróaður af Samherja í samstarfi við kanadíska fyrirtækið Rbot9 og hefur vakið mikla athygli.

Fiskvinnsluhús Samherja eru afar vel tækjum búin og er lögð mikil áhersla á þróun og nýjungar. Sunneva segir að þótt hátæknibúnaður gegni mikilvægu hlutverki þá sé starfsfólkið lykillinn að árangri. Góð stemming myndist í húsinu þegar starfsfólk kemur endurnært úr sumarfríi. „Fólk er ánægt að hittast aftur. Þetta er pínu eins og stór fjölskylda. Við búum að því að starfsmannavelta er lítil og margir hafa starfað hér í áratugi.“

„Alltaf gott að koma aftur“

Hrefna Þorbergsdóttir þekkir vel til í fiskvinnslu ÚA, en þar hefur hún starfað frá árinu 1977. Hún segir að þótt sumarfríið sé kærkomið þá sé alltaf gott að snúa aftur til vinnu.

„Já, ég var alveg tilbúin í það. Mér finnst fólk almennt ánægt með að koma aftur og hitta samstarfsfélagana. Félagslegi þátturinn skiptir miklu máli. Þetta er stór vinnustaður með fjölbreyttan hóp starfsfólks af mörgum þjóðernum, gott og duglegt fólk. Ég fer bjartsýn inn í haustið,“ segir Hrefna.

Hrefna Þorbergsdóttir

Hún nefnir jafnframt annan kost sem fylgir því að snúa aftur til starfa. „Það er auðvitað að fá aftur góðan og hollan mat í vinnunni. Hér er frábært mötuneyti sem starfsfólkið kann mjög vel að meta. Það er ægilega gott að borða hérna,“ segir Hrefna.

Frá þessu var  fyrst sagt á samfélagsmiðlum Samherja

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