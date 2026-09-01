Bæjarráð Fjallabyggðar samþykkti samhljóða á fundi ráðsins þann 27 ágúst s.l. að skora á ríkisstjórn og Alþingi að koma upp fastri starfsstöð fyrir þyrlu Landhelgisgæslu Íslands á Akureyri.
Ályktunin er svohljóðandi:
,,Í ljósi mikils álags á þyrlusveit Landhelgisgæslunnar undanfarin misseri tekur bæjarráð Fjallabyggðar undir tillögu til þingsályktunar um fasta starfsstöð þyrlu Landhelgisgæslu Íslands á Akureyri og jákvæða umsögn Landhelgisgæslunnar um málið.
Í umsögn Landhelgisgæslunnar kemur fram að föst viðvera þyrlusveitarinnar á Akureyri yrði bylting í björgunar-, sjúkraflugs- og eftirlitsgetu. Með henni væri unnt að ná til allra landshluta innan 90 mínútna á hefðbundnum degi og efla verulega viðbragð á norður- og austurmiðum og hálendinu. Landhelgisgæslan hafði fulla viðbragðsgetu aðeins 61% ársins 2025 og telur óskynsamlegt að flytja eina núverandi þyrlu til Akureyrar án þess að fjölga þyrlum og áhöfnum.
Bæjarráð skorar á ríkisstjórn og Alþingi að leggja við næstu fjárlagagerð fram tímasetta og fjármagnaða áætlun um fjórðu björgunarþyrluna, sjöundu þyrluáhöfnina og nauðsynlega aðstöðu á Akureyri. Jafnframt verði hafið árs tilraunaverkefni í samræmi við tillögu Landhelgisgæslunnar, með fasta starfsstöð að markmiði.
Allir landsmenn eiga að njóta sambærilegs öryggis og viðbragðsgetu, óháð búsetu" segir í ályktun ráðsins.
TF Gná Mynd LHG
Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lagði fram þingsályktunartillögu á seinasta þingi um sama mál og skiluðu fjórtán inn umsögn um málið, m.a. Landhelgisgæslan. Þar á bæ voru menn einhuga og fullyrtu það að föst viðvera þyrlusveitar á Akureyri væri sem bylting í björgunarflugi, sjúkraflugi og eftirliti.
Njáll Trausti Friðbertsson (D)