Fyrsti viðtalstími bæjarfulltrúa á Akureyri verður á Amtsbókasafninu á Akureyri 22. september 2026.
Í málefnasamningi meirihluta bæjarstjórnar Akureyrar kemur fram það markmið að endurvekja viðtalstíma bæjarfulltrúa og efla samráð við íbúa og fyrirtæki.
Lagt er til í minnisblað um fyrirkomulag viðtalstíma bæjarfulltrúa að þeir verði haldnir fjórða þriðjudag hvers mánaðar frá klukkan 16:00 til 17:30 og a.m.k tveir bæjarfulltrúar verði til viðtals hverju sinni, einn frá meirihluta og einn frá minnihluta.