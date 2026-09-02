Ingólfur Jóhannsson er Akureyringur vikunnar á facebooksíðu Akureyrarbæjar

02. september, 2026 - 23:33 akureyri.is/iáh
Ingólfur Jóhannsson
Ingólfur Jóhannsson

Ingólfur Jóhannsson framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga vakti á dögunum athygli á slæmri umgengni í skóginum eftir skemmtanahald. „Vanalega er umgengni um skóginn til fyrirmyndar og við hjá Skógræktarfélaginu reynum að ganga á undan með góðu fordæmi. Ingólfur er Akureyringur vikunnar á facebooksíðu Akureyrarbæjar þar sem hann kemur inn á umgengni og fleiri þætti í starfsemi SE:

Hér má lesa viðtalið við Ingólf

Ingólfur segir Kjarnaskóg hafa tekið miklum breytingum á þeim tíma sem hann hefur unnið í skóginum. „Hann hefur náttúrulega stækkað mikið enda að verða 80 ára. Við munum halda upp á afmælið á næsta ári. Stærsta breytingin er samt aðstaðan sem við höfum byggt upp, bæði hvað varðar snjótroðslu, gönguleiðir og leiksvæði, auk svæða þar sem fólk getur fengið að vera í friði. Í dag er lögð meiri áhersla á umhirðu og við höfum aldrei grisjað meira af skógi en undanfarin ár.“

Ingólfur segir bæjarbúa duglega að heimsækja Kjarnaskóg. „Þetta er skógurinn okkar en ekki svona ferðamannastaður, þótt við séum með flottasta tjaldsvæðið á landinu hér við hliðina á okkur, sem skátarnir reka. Við vorum lengi með minnimáttarkennd gagnvart Noregi og Finnlandi, enda með minni tré en þau, en í dag fáum við reglulega spurningar um það hvernig við getum haldið úti svona paradís. Bæjarbúum er ekki sama um skóginn sinn og í því eru mikil verðmæti. Við lítum á þetta eins og lóðina okkar og við viljum að skógurinn sé vel hirtur og fínn.“

Ingólfur vakti á dögunum athygli á slæmri umgengni í skóginum eftir skemmtanahald. „Vanalega er umgengni um skóginn til fyrirmyndar og við hjá Skógræktarfélaginu reynum að ganga á undan með góðu fordæmi. Við tínum rusl hvern einasta dag ársins og pössum að allt sé í lagi þegar fólk mætir í skóginn á morgnana. Þessi atburður sem þarna átti sér stað tengdist partýhaldi ungs fólks, eins og gengur og gerist þegar fólk er að fóta sig í lífinu. Slíkt hefur alltaf verið, líka þegar ég var á þessum aldri, og við horfum á þetta þannig. Ástæðan fyrir því að ég byrsti mig annað slagið er að þetta hefur áhrif inn í samfélagið okkar. Ég vil ekki bjóða starfsfólkinu mínu upp á þetta. Ef maður segir ekkert gerist ekkert. Þessir krakkar eru engir glæpamenn, bara ungir krakkar, börnin okkar, sem eru að feta sig inn í lífið. Auðvitað má ræða um unglingadrykkju en við spornum ekki mikið við henni hérna. En umræðan er holl. Kannski finnst einhverjum þessi viðbrögð mín of hörð en vonandi verður þetta til þess að foreldrar og skólinn ræði þetta.“



En er Kjarnaskógur ekki draumavinnustaður fyrir garðyrkjumann? „Þetta er náttúrulega frábær náttúruperla en það verðmætasta held ég að sé lognið. Hér er alltaf logn og ég er því á bolnum yfir allt árið. Þegar það er ekki hundi út sigandi er hægt að koma hingað. Mér finnst mikill heiður að vinna hér en eins og á öllum vinnustöðum er oft brjálað að gera og í mörg horn að líta.

Það þarf náttúrulega að reka batteríið.

En ég kvarta ekki.“

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