Fyrsta skóflustunga tekin að nýjum stúdentagörðum við Háskólann á Akureyri

02. september, 2026 - 21:15 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fyrsta skóflustunga að nýjum stúdentagörðum við Háskólann á Akureyri var tekin í dag, að Norðurslóð …
Fyrsta skóflustunga að nýjum stúdentagörðum við Háskólann á Akureyri var tekin í dag, að Norðurslóð 3, 5 og 7. Garðarnir rísa á háskólasvæðinu og munu hýsa samtals 62 íbúðir. Myndir unak.is
Alls rísa 124 búsetueiningar í þremur byggingum
 

Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri Akureyrarbæjar hefur orðið. „Í dag fögnum við öll mikilvægu framfaraskrefi fyrir Akureyri og Háskólann á Akureyri. Með nýjum stúdentagörðum sem hér munu rísa skapast betri skilyrði fyrir námsfólk til að búa og mennta sig. Sem bæjarstjóri, fyrrum stúdent við Háskólann á Akureyri og íbúi á stúdentagörðunum er það alveg skýrt í mínum huga að þetta er sannarlega fjárfesting í framtíðinni og áframhaldandi þróun Akureyrar sem háskólabæjar.“

Skóflustunguna tóku Berglind Ósk, Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, Aðalbjörn Jóhannsson, formaður Stúdentafélags Háskólans á Akureyri (SHA), og Böðvar Ingi Guðjónsson, nýnemi í Sálfræðideild.

„Nýir stúdentagarðar skapa fleiri stúdentum aðgang að hagstæðu húsnæði og eru um leið mikilvægt skref í áframhaldandi uppbyggingu og eflingu námssamfélagsins á Akureyri,“ sagði Áslaug eftir að hafa mundað skófluna.

Framboð minni íbúða stóraukið

Félagsstofnun stúdenta á Akureyri (FÉSTA) stendur að framkvæmdinni og í dag á stofnunin 164 búsetueiningar, þar af 74 þriggja herbergja íbúðir. Í nýju byggingunum þremur munu verða 40 tveggja herbergja íbúðir, 20 stúdíóíbúðir og 64 einstaklingsherbergi með sérbaðherbergi. Alls er um 124 nýjar búsetueiningar að ræða og framboð smærri búsetueininga mun rúmlega tvöfaldast. Nýju stúdentagarðarnir munu því auka verulega möguleika stúdenta á að fá húsnæði sem hentar þörfum þeirra.


Jóhannes Baldur Guðmundsson, framkvæmdastjóri FÉSTA, sagði aðeins frá uppbyggingu áður en skóflustungan fór fram

 FÉSTA samdi við K16 ehf. um byggingu stúdentagarðanna í kjölfar hugmyndasamkeppni um hönnun þeirra. Alls bárust ellefu tillögur í keppnina og hlaut tillaga Nordic Office of Architecture fyrstu verðlaun.

Stúdentagarðarnir verða í þremur byggingum sem munu bera nöfnin Sólvellir, Þingvellir og Akurvellir. Með framkvæmdinni verður stigið stórt skref í að mæta eftirspurn eftir hentugu og hagkvæmu húsnæði fyrir stúdenta við Háskólann á Akureyri.

 

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