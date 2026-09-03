Alfreð Gíslason hlýtur heiðursviðurkenningu Útflutningsverðlauna forseta Íslands 2026

03. september, 2026 - 11:01 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá athöfinni á Bessastöðum í gær Myndir Íslandsstofa.
Frá athöfinni á Bessastöðum í gær Myndir Íslandsstofa.

Akureyringurinn Alfreð Gíslason fyrrum leikmaður og þjálfari KA hlaut í gær heiðursviðurkenningu Útflutningsverðlauna forseta Íslands 2026 fyrir einstakan árangur á alþjóðavettvangi og fyrir að hafa verið brautryðjandi íslenskra handknattleiksþjálfara erlendis.

Í frétt frá  Íslandsstofu um viðurkenninguna segir:

,,Alfreð er fæddur á Akureyri árið 1959 og hóf feril sinn með KA. Hann lék síðar með KR áður en hann hélt til Þýskalands og Spánar, þar sem hann lék meðal annars með TUSEM Essen og Bidasoa. Hann var valinn íþróttamaður ársins á Íslandi árið 1989 og var jafnframt um árabil lykilmaður í íslenska landsliðinu.

Eftir farsælan leikmannaferil hóf Alfreð þjálfaraferil sinn hjá KA og leiddi liðið meðal annars til Íslandsmeistaratitils árið 1997. Þaðan lá leiðin aftur til Þýskalands, þar sem hann hefur um áratugaskeið verið í fremstu röð handknattleiksþjálfara.

Hann stýrði meðal annars Magdeburg til fyrsta Þýskalandsmeistaratitils félagsins og vann með liðinu þrjá Evróputitla. Síðar tók hann við Gummersbach og stýrði jafnframt íslenska landsliðinu á HM 2007 og EM 2008. Í kjölfarið tók hann við Kiel og stýrði liðinu í ellefu tímabil. Á þeim tíma varð Kiel sex sinnum Þýskalandsmeistari, vann bikarkeppnina jafn oft og Meistaradeild Evrópu tvisvar.

Frá árinu 2020 hefur Alfreð stýrt þýska landsliðinu og náð þar eftirtektarverðum árangri. Liðið vann silfurverðlaun á Ólympíuleikunum 2024 og hafnaði í öðru sæti á Evrópumeistaramótinu 2026.

Ferill Alfreðs ber vott um einstaka fagmennsku, leiðtogahæfni og árangur. Áhrif hans verða þó ekki aðeins metin í titlum og verðlaunapeningum. Með löngum og farsælum ferli erlendis hefur hann verið brautryðjandi fyrir íslenska þjálfara og átt þátt í að opna þeim leið að stærri verkefnum hjá félagsliðum og landsliðum víða um heim.

Alfreð með fjölskyldu sinni, ásamt forsetanum og Árna Sigurjónssyni formanni stjórnar Íslandsstofu

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