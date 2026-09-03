Undirskriftarlistar vegna endurhæfingarinnar á Kristnesi afhentir

03. september, 2026 - 19:42 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Myndirnar með fréttinni eru frá samstöðutónleikunum á laugardaginn sem fóru fram sunnan við Kristnes…
Myndirnar með fréttinni eru frá samstöðutónleikunum á laugardaginn sem fóru fram sunnan við Kristnesspítala. Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri Akureyrar tók til máls (mynd) ásamt Hermanni Gunnarssyni oddvita Eyjajfarðarsveitar og fleirum.
Mánudaginn 7. sept kl 8:55 munu fulltrúar hóps sem vill að endurhæfingin á Kristnesi í Eyjafirði verði þar áfram og ekki flutt til Akureyrar, afhenda Ölmu Möller 2511 undirskriftir sem söfnuðust á Ísland.is í sumar við heilbrigðisráðuneytið Skúlagötu 4. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Maríu Pálsdóttur leikkon og Hælisstýru, fyrir hönd hópsins.
 
Mygla greindist í vor á Kristnesspítala þar sem endurhæfing SAK hefur farið fram síðustu áratugi með góðum árangri. í tilkynningunni segir m.a. að búið sé að koma þar upp sérhæfðri endurhæfingarsundlaug svo ekki sé minnst á fallega gróna umhverfið sem hefur sannarlega heilunarmátt í sjálfu sér. Nú stefnir í það að endurhæfingin verði flutt til Akureyrar og enginn veit hvað verður um húsið sem verður 100 ára á næsta ári.
 
,,Við erum ansi mörg sem erum ósátt við þessa málavöxtu og viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til að sannfæra stjórnvöld um að þarna eigi endurhæfingin heima. Í hópnum eru læknar, sjúkraþjálfara og fleira starfsfólk Kristnesspítala ásamt öðrum velunnurum Kristness," segir í tilkynningunni.
 
Vel heppnaðir samstöðutónleikar voru haldnir á Kristnesi síðasta laugardag þar sem ræður voru fluttar inn á milli tónlistaratriða. Og búið er að safna 2511 undirskriftum til bjargar endurhæfingunni á Kristnesi sem verða afhentar heilbrigðisráðherra næsta mánudag.
 
 
 
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