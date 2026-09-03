Aðkallandi að hjúkrunarheimilið í Þursaholti rísi sem fyrst

03. september, 2026 - 13:54 Margrét Þóra Þórsdóttir
Svæðið við Þursaholt þar sem innan tíðar verður hafist handa við að reisa nýtt 140 rýma hjúkrunarhei…
Svæðið við Þursaholt þar sem innan tíðar verður hafist handa við að reisa nýtt 140 rýma hjúkrunarheimili. Heilsuvernd Hjúkrunarheimili mun sjá um rekstur þess

„Það liggur fyrir að við höfum glímt við ákveðinn húsnæðisvanda á Hlíð um langt skeið og hefur hann haft áhrif á okkar starfsemi. Það kom upp mygla í húsnæðinu og við þurftum að loka rýmum og því fylgdu mikil óþægindi fyrir okkar skjólstæðinga,“ segir Teitur Guðmundsson forstjóri Heilsuverndar og samstæðu.

Heilsuvernd Hjúkrunarheimili hefur sinnt þjónustu í Hlíð og Lögmannshlíð frá árinu 2021. Nýlega var gengið frá samningi við Sjúkratryggingar Íslands um rekstur nýs hjúkrunarheimilis í Þursaholti.

„Við höfum verið í góðu samstarfi við Framkvæmdasýslu Ríkisins um endurbætur húsnæðis á Hlíð og eru þær í gangi núna. Það liggur þó fyrir að ekki verður farið alla leið í viðgerðum og því aðkallandi að húsnæði í Þursaholti rísi sem fyrst og þjónusta komist af stað” segir Teitur.

Reitir fasteignafélag mun reisa nýja hjúkrunarheimilið við Þursaholt

 Spennt fyrir samstarfinu

Fram undan er að hitta á forsvarsmenn hjá Framkvæmdasýslunni og Reitum fasteignafélagi sem valið var til að reisa hjúkrunarheimili í Þursaholti en fyrir liggur að ljúka við hönnun og skipulag í húsnæðinu. „Við erum spennt fyrir þessu samstarfi og okkur hlakkar til að leggja okkar af mörkum svo byggingin verði hin glæsilegasta, notagildi verði gott og aðbúnaðar eins og best verður á kosið þannig að það nýtist starfseminni vel auk þess að hlúa vel að íbúum okkar,“ segir hann.

Teitur Guðmundsson forstjóri Heilsuverndar og samstæðu

 Verða líklega með um 300 rými

Í væntanlegu hjúkrunarheimili við Þursaholt verða 140 pláss. Fyrir rekur Heilsuvernd 179 pláss í Hlíð og Lögmannshlíð. Teitur segir að á þessari stundu liggi ekki fyrir hvernig heildarfjöldi rýma verður en gera megi ráð fyrir að hann verði nálægt 300 rýmum. Því til viðbótar er starfrækt öflug dagþjónusta og endurhæfing fyrir aldraða á vefum félagsins á Akureyri. Til viðbótar er Heilsuvernd einnig með 100 biðrými í Urðarhvarfi 16 í Kópavogi og 48 biðhjúkrunarrými á Vífilsstöðum auk þess að starfrækja heilsugæslustöð í Urðarhvarfi 14.

Unnið að nýju húsnæði fyrir heilbrigðisþjónustu í Móahverfi

Teitur nefnir að ýmislegt sé fram undan hjá félaginu norðan heiða. Nýverið fékk Heilsuvernd úthlutað lóð í nýju Móahverfi og segir hann að þar sé ætlunin að rísi húsnæði fyrir frekari heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða, tímabundnar dvalir, endurhæfing og önnur starfsemi félagsins. Þar er einnig horft til þess að byggja þjónustuíbúðir fyrir aldraða sem mikil þörf er á og tvinnast vel saman við aðra þjónustu félagsins.

„Þessa dagana er unnið að teikningum, skipulagi og heildarumfangi þessarar starfsemi í samstarfi við Akureyrarbæ. „Það verður skemmtilegt að sjá þeta verkefni verða að veruleika,“ segir Teitur. „Við erum líka spennt fyrir verkefni sem við vinnu að og kallast Heilsuvernd Heima og snýr að því að eldri borgara geti búið sem lengst heima og eru slík verkefni á döfinni bæði á Akureyri og á Höfuðborgarsvæðinu“ segir Teitur.

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