„Algjör leikbreytir fyrir krakkana“

03. september, 2026 - 21:44 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Tengigangur yfir í Borgarhólsskóla. Mynd/Norðurþing. Á innfelldu myndinni er Andri Birgisson deildar…
Tengigangur yfir í Borgarhólsskóla. Mynd/Norðurþing. Á innfelldu myndinni er Andri Birgisson deildarstjóri Frístundar á Húsavík.

Stefnt er að því að starfsemi frístundar og félagsmiðstöðvar á Húsavík flytjist í nýtt húsnæði mánudaginn 5. október. Að sögn Andra Birgissonar, deildarstjóra frístundar, mun breytingin skapa mun betri aðstöðu fyrir börn, unglinga og starfsfólk.

„Þetta verður náttúrulega algjör leikbreytir fyrir krakkana,“ segir Andri. Það eigi bæði við um börnin í frístund og unglingana sem sækja félagsmiðstöðina, en starfsemi hennar hafi flakkað víða um bæinn undanfarin ár.

„Þarna skapast nýtt og stærra rými fyrir leik, starf og hugmyndasköpun.“

Andri segir flutninginn jafnframt gera frístundinni kleift að öðlast sjálfstæðara líf. Börnin verði ekki lengur innan veggja skólans allan daginn heldur færist frístundastarfið í rými sem sé sérstaklega ætlað þeim.

Nýja húsnæðið muni einnig hafa jákvæð áhrif á starfsaðstöðu starfsfólks. Það fái aukið svigrúm til að móta vinnustaðinn og hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Þá bjóði húsið upp á fjölmarga möguleika til frekari þróunar starfseminnar í framtíðinni.

„Ég held fyrst og fremst að Norðurþing sem samfélag geti verið stolt af þessum áfanga. Þetta er skref í átt að fjölskylduvænna samfélagi sem ætti að leiða til betri þjónustu við börn á öllum aldri,“ segir Andri.

Enn á eftir að finna húsinu nafn og sömuleiðis nýtt nafn á frístundina. Af því tilefni verður efnt til nafnasamkeppni sem auglýst verður á vef Norðurþings á næstu dögum.

 

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