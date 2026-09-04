Innisundlaugin tekin í notkun eftir endurbætur

04. september, 2026 - 08:38 Margrét Þóra Þórsdóttir
Glæsileg inniaðstaða sem mun nýtast fjölbreyttum hópi sundlaugargesta um ókomin ár. Myndir akureyri…
Glæsileg inniaðstaða sem mun nýtast fjölbreyttum hópi sundlaugargesta um ókomin ár. Myndir akureyri.is

Svo gott sem ný og glæsileg innisundlaug hefur verið opnuð í Sundlaug Akureyrar eftir umfangsmiklar endurbætur á húsnæðinu.

Við endurbæturnar var lögð áhersla á að varðveita sögu staðarins um leið og aðstaðan var færð til nútímans. Sundlaugarkarið sjálft er því hið sama og áður og innfelldir stigar hafa verið varðveittir. Jafnframt hefur verið bætt við rampi til að auka aðgengi gesta.

Þjálfunarlaug

Nýja laugin er einnig hugsuð sem þjálfunarlaug og er búin andstreymisbúnaði sem gerir fólki kleift að synda á sama stað. Þá var sérstök áhersla lögð á að skapa hlýlegt umhverfi og nýta vel það fallega útsýni sem er yfir Andapollinn og miðbæ Akureyrar.

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