Innisundlaugin tekin í notkun eftir endurbætur

Svo gott sem ný og glæsileg innisundlaug hefur verið opnuð í Sundlaug Akureyrar eftir umfangsmiklar endurbætur á húsnæðinu.
Við endurbæturnar var lögð áhersla á að varðveita sögu staðarins um leið og aðstaðan var færð til nútímans. Sundlaugarkarið sjálft er því hið sama og áður og innfelldir stigar hafa verið varðveittir. Jafnframt hefur verið bætt við rampi til að auka aðgengi gesta.
Þjálfunarlaug
Nýja laugin er einnig hugsuð sem þjálfunarlaug og er búin andstreymisbúnaði sem gerir fólki kleift að synda á sama stað. Þá var sérstök áhersla lögð á að skapa hlýlegt umhverfi og nýta vel það fallega útsýni sem er yfir Andapollinn og miðbæ Akureyrar.