Uppselt á Vatnslitahátíð Íslands á Akureyri

04. september, 2026 - 15:22 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Merki hátíðarinnar er mynd sem Nicolás Lopez málaði á Reykjanesi undir lok síðasta árs
Merki hátíðarinnar er mynd sem Nicolás Lopez málaði á Reykjanesi undir lok síðasta árs

Uppselt er á Vatnslitahátíð Íslands 2026 sem hefst á Akureyri í næstu viku. Von er á ríflega hundrað manns til bæjarins vegna viðburðarins, bæði innanlands frá og utan. Hátíðin hefst með opnun sýningar á um 90 vatnslitaverkum frá 21 þjóðlandi í Listasafninu á Akureyri fimmtudaginn 10. september.

Til landsins koma fimm heimsþekktir listamenn sem hafa helgað ævistarf sitt vatnslitum en þeir eru Björn Bernström frá Svíþjóð, Nicolás Lopez frá Perú, Julia Ustinovich frá Póllandi, Prafull Sawant frá Indlandi og Julia Barminova frá Portúgal. Allt þetta fólk verður með sýnikennslu í Listasafninu fyrir hátíðargesti og heldur einnig námskeið annars staðar í bænum. Uppselt er á námskeið þeirra allra.

Björn Bernström á vinnustofu

Miðar á hátíðina sjálfa seldust upp fyrr í vikunni en á dagskrá eru, auk sýnikennslu og námskeiða, meðal annars vettvangsferðir til Mývatns og á Svalbarðseyri þar sem málað verður undir berum himni ef veður leyfir. Einnig leiðir pólski málarinn Daria Kudlenkova skissuferðir um miðbæjarsvæðið sem líklega munu vekja athygli vegfarenda. Sjá nánar á heimasíðu hátíðarinnar www.watercolour.is.

Upplýsingar um Vatnslitahátíð Íslands veitir Ragnar Hólm í síma 867 1000.

Frá  þessu segir í tilkynningu

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