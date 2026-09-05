Fincafresh flytur í Garðabæ

Starfsemi Fincafresh mun á næstu vikum verða flutt il Garðabæjar. Félagið hóf sína starfsemi á Dalvík en flutti til Akureyrar fyrir fáeinum misserum. Nú verður enn á ný lagt upp í ferðalag. Fincafresh selur ferska ávexti beint frá Spáni til áskrifenda.
Framkvæmdir við nýtt húsnæði fyrir starfsemina í Garðabæ eru hafnar og þess vænst að þær gangi hratt og vel fyrir sig. „Eins spennt og við raunverulega erum fyrir flutningnum er tilfinningin þó afskaplega ljúfsár, enda eigum við án nokkurs vafa eftir að sakna þess að vera á Akureyri. Þar höfum við fengið að vaxa og dafna frá fyrstu ávaxtasendingunni fyrir hartnær hálfum áratug síðan,“ segir á vefsíðu félagsins. „Þessi ákvörðun er því ekki auðveld, en hún er tekin með hagsmuni áskrifenda, ávaxtanna og félagsins að leiðarljósi.“
Elís Orri Guðbjartsson og Sigrún Birta Kristinsdóttir tóku við rekstri Fincafresh fyrr á þessu ári.
Afhenda degi fyrr
Ein helsta ástæða flutnings suður yfir heiðar er að þá er hægt að afhenda ávexti einum degi fyrr en ella. Líftími lífrænna ávaxta er stuttur og það munar um hvern dag. Allir áskrifendum munu fá sína ávexti á þriðjudögum eftir flutning. Með þessu er einnig hægt að þjónusta allt landið, en fram til þess hefur ekki verið hægt að bjóða ávexti eða stakar sendingar til allra landshluta, m.a. Vestfjarða, Snæfellsnes og Austfjarða.
Stærsta breytingin verður fyrir áskrifendur á Akureyri. Í stað þess að sækja kassana sína í verslun að Njarðarnesi verður hægt að sækja þá í afgreiðslustöð Samskipa, sem staðsett er götu neðar í Goðanesi.