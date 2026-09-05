Mikil eftirspurn eftir herbergjum á Heimavistinni

Hafna þurfti tugum umsókna sem bárust um Heimavist MA og VMA nú á þessu hausti. Vistin er fullsetin, en þar búa nú um 330 nemendur sem stunda ýmist nám í Menntaskólanum á Akureyri eða Verkmenntaskólanum á Akureyri. Yfir 400 umsóknir bárust um vist á þessu hausti, en pláss er fyrir 330.
„Þetta er annað árið í röð sem við fáum svona margar umsóknir og að hluta til er skýringin á því sú að árgangarnir sem komu inn í framhaldsskólana nú í haust og í fyrrahaust eru stórir. Eftirspurnin eftir plássi á heimavist hefur verið mjög mikil og mun meiri en framboðið, þannig að við höfum því miður orðið að hafna talsvert mörgum umsóknum,“ segir Hildur Brynjarsdóttir framkvæmdastjóri Heimavistar MA og VMA.
Hvert einasta rými nýtt
Hvert einasta rými er nýtt og tveir nemendur sem dæmi á öllum tveggja manna herbergjum. Þegar umsóknir voru færri á árum áður var hægt að bjóða einum nema að taka tveggja manna herbergi til leigu. Slíkur lúxus er ekki lengur fyrir hendi.
Hildur segir að þegar ásókn er svo mikil sem raun ber vitni undanfarin tvö ár hefur m.a. verið gripið til þess að hafna umsóknum frá nemum á lokaári sem dvalið hafa á vistinni árin á undan til að gefa nýnemum kost á að komast að.
Hildur Brynjarsdóttir framkvæmdastjóri Heimavistar MA og VMA
Hildur segir að ekki hafi sérstaklega verið rýnt í þessa miklu aðsókn og skýringar eru fleiri en bara stórir árgangar. Nefnir hún að ekki sé nú í vetur hægt að bjóða upp á heimavist við Fjölbrautarskóla Suðurlands á Selfossi vegna húsnæðivanda. Ef til vill hafi einhverjir frá því landshorni sótt um á Akureyri af þeim sökum. „Okkur hefur ekki gefist ráðrúm til að fara yfir þetta og greina stöðuna,“ segir hún en nefnir að margir foreldrar kjósi að þegar börn þeirra hefja nám í framhaldskóla 16 ára gamlir sé gott að vita af þeim á heimavist fremur en í leiguhúsnæði úti í bær.
Vinsæll skólabær
„Það er mikið öryggi hér og aðhald. Allt læst og aðgangsstýring er fyrir hendi. Starfsfólk fylgist með og gætir að öryggi ungmenna og þykir foreldrum gott að vita af börnum sínum í slíku umhverfi,“ segir Hildur. Hún bætir við að almennt sé vinsælt að sækja framhaldsskóla á Akureyri, en námsframboð sé gott og úr fjölmörgum kostum að velja. Göngufæri er í báða framhaldskóla og stutt að fara til að sækja þjónustu. Akureyri sé vinsæll skólabær sem bjóði upp á úrval af afþreyingu sem framhaldsskólanemar kunna greinilega vel að meta. „Við getum verið stolt af bænum okkur og því hversu vinsæll hann er, en vissulega er leiðinlegt að hafa ekki getað boðið öllum sem sóttu um herbergi á vistinni“ segir hún.
Ekki hefur verið rætt um hvort tími sé komin til að byggja við og stækka vistina. „Það samtal hefur ekki farið fram og við vitum að næstu árgangar sem koma inn í framhaldskóla eru ekki eins fjölmennir og síðustu tveir,“ segir Hildur.