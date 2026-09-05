Glæsileg skólalóð við Glerárskóla

Skólalóðin við Glerárskóla hefur formlega verið tekin í notkun. Framkvæmdir hafa staðið yfir um nokkurt skeið en nú er þeim loksins að mestu lokið og leiktækin tilbúin til notkunar.
Nemendur hafa beðið spenntir en þolinmóðir á meðan framkvæmdirnar stóðu yfir og nú er biðin loks á enda.
„Afraksturinn er ein flottasta skólalóð landsins og erum við afskaplega ánægð og stolt af þessu nýja og glæsilega umhverfi. Við hlökkum til að sjá skólalóðina okkar iða af lífi, leik og gleði,“ segir á vef Glerárskóla. „Við erum einstaklega stolt af nýju skólalóðinni okkar og hlökkum til að sjá hana verða að vettvangi leikja, samveru og sköpunar fyrir nemendur okkar um ókomin ár.