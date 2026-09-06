Kókómjólkurferna undir steini í nær hálfa öld

06. september, 2026 - 12:19 Margrét Þóra Þórsdóttir
Gulli elskar kókómjólk. Myndir GBA
Gulli elskar kókómjólk. Myndir GBA

„Ég kem alltaf við af og til og vitja fernunnar,“ segir Guðlaugur Benedikt Aðalsteinsson hárskeri á Akureyri. Hann ólst upp á Húsavík. Í einum hjóltúr frá bænum og að Tröllakoti skildi hann eftir kókómjólkurfernu vel skorðaða undir steini. Síðan er liðin nær hálf öld og enn eru leifar af fernunni undir steininum.

Guðlaugur, iðulega kallaður Gulli segir að á sínum yngri árum haft óskaplega gaman af því að bregða sér í hjóltúr út fyrir bæinn. Það var spennandi að hjóla nokkurra kílómetra leið út fyrir bæ og að torfhlaðinni fjárrétt, Tröllakoti. Hápunktur ferðarinnar var að taka upp nestið, heimabakaðar kleinur frá móður hans og kókómjólk. „Ég elskaði kókómjólk frá því hún kom fyrst á markað og hef marga fernuna sopið um árin,“ segir hann.

 Snemma beygðist  krókurinn, Gulli á hjóli

 Dett í nostalgiukast

Í einni af ferðum strákanna, sem yfirleitt voru fjórir saman kom Gulli fernunni vel fyrir undir stórum steini. Hann flatti hana vel út og skorðaði undir steini, en síðan lá leiðin heim á leið á ný. „Ég hef af og til um árin hjólað frá Húsavík í Tröllakot og dett í smá nostalgíukast þegar ég kem þangað. Mér þykir mjög vænt um þessa minningu af hjólatúrum okkar félaganna.

Það bregst ekki að ég lít undir steininn og ævinlega liggur kókómjólkurfernan þar undir. Vissulega hefur hún látið á sjá í áranna rás, en samt er hún þarna enn. Það segir mér að við verðum sem allra fyrst að hætta að urða sorpið okkar, það tekur greinilega áratugi að eyðast í jörðinni. Mér hefði aldrei dottið í hug að þetta tæki þennan óratíma að eyðast,“ segir hann.

Fernan forna 

Gulli flutti frá Húsavík árið 1984 og hóf hárskeranám í Reykjavík. Að námi loknu hélt hann aftur norður og kom sér fyrir á Akureyri. Hann hóf störf á stofunni Passion sem þá var við Glerárgötu en hefur um langt árabil verið staðsett við Hafnarstræti 88.

1000 kílómetrar um þrjú lönd

Gulli hefur um langt skeið verið mikill áhugamaður um hjólreiðar og farið í all margar ferðir, innanlands og utan. Hann er nú í vikunni á leið í þriggja landa ferð, um Austurríki, Slóveníu og Ítalíu og hlakkar mikið til. Leiðin er alls um 1000 kílómetrar og er hjólar á Racer hjólum, keppnihjólum sem m.a. má berja augum í Tour de France og álíkar hjólareiðakeppnum. Allir taka eigið hjól með.

„Þetta verður örugglega krefjandi og mikil áskorun, en ég hlakka mikið til að takast á við þetta. Leiðin er afar fallegt og þetta verður virkilega gaman,“ segir hann. Alls eru þeir 12 saman, allt karlar, og skiptast til helminga eftir búsetu, 6 frá Akureyri og 6 af höfuðborgarsvæðinu.

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