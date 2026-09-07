Draumurinn um að læra stepp varð að hópi hjá Steps

Það hafði lengi verið draumur Guðrúnar Huldar Gunnarsdóttur, eiganda listdansskólans Steps Dancecenter á Akureyri, að læra stepp. Haustið 2021 ákvað hún að láta verða af því og fékk Ívar Helgason, sem margir þekkja betur fyrir störf sín sem leikara og söngvara, til að kenna sér. Hún vonaðist til að fleiri hefðu áhuga á að slást í hópinn – og sú varð raunin.
Steppið hefur verið hluti af starfi Steps síðan og Guðrún er sjálf enn meðal nemenda.
„Það hafði alltaf verið draumur hjá mér að læra stepp og mér fannst tilvalið að athuga hvort fleiri væru til í að prófa með mér. Það reyndist heldur betur vera áhugi og mér finnst enn jafn skemmtilegt að mæta í tímana,“ segir Guðrún.
Um tíma var einnig boðið upp á stepp fyrir yngri iðkendur hjá skólanum en í dag er starfræktur fullorðinshópur fyrir 18 ára og eldri. Kennari hópsins er Bjarklind Ásta Brynjólfsdóttir, lærður dansari og danskennari hjá Steps.
Steppskórnir verða að hljóðfæri
Stepp sker sig frá mörgum öðrum dansstílum að því leyti að dansarinn skapar sjálfur hluta af tónlistinni. Steppskórnir verða að hljóðfæri og unnið er með takt, rytma, samhæfingu og hreyfingu við fjölbreytta og skemmtilega tónlist.
Það þarf hvorki fyrri dansreynslu né steppskó til að mæta í fyrsta tímann. Hægt er að byrja í flötum skóm og Steps á einnig nokkur pör af steppskóm sem hægt er að fá lánuð til að prófa.
„Númer eitt, tvö og þrjú er bara að mæta. Það getur verið mjög gaman að leyfa sér sem fullorðinn einstaklingur að vera byrjandi í einhverju, ögra sér aðeins og fara út fyrir þægindarammann.“
Sýningar í boði – en engin skylda
Stepphópurinn hefur í gegnum árin komið fram á bæði hátíðar- og vorsýningum Steps. Meðfylgjandi myndir sýna meðal annars steppatriðið The Great Gatsby úr sýningunni Ooog aksjón! og atriði úr The Greatest Show, vorsýningu skólans síðastliðið vor.
Þátttaka í sýningum er þó valfrjáls.
„Sumir elska að fara á svið en aðrir vilja bara mæta í vikulegan tíma og njóta þess að dansa. Hvort tveggja á alveg heima hjá okkur.“
Fullorðinsdans frá upphafi
Dans fyrir fullorðna hefur verið hluti af starfi Steps frá stofnun listdansskólans árið 2014. Guðrún kennir sjálf Dívudans fyrir 22 ára og eldri og hefur kennt slíka fullorðinstíma allt frá stofnun skólans – og raunar lengur.
„Mér hefur alltaf fundist mikilvægt að fullorðnir hafi líka vettvang til að dansa. Það þarf ekki allt að snúast um að verða góður í einhverju eða ná ákveðnum árangri. Stundum má markmiðið einfaldlega vera að mæta, hreyfa sig, dansa við góða tónlist og hafa gaman.“
Steps leggur jafnframt áherslu á að dansnám sé fyrir alla og vill sjá enn fjölbreyttari hóp í danssalnum. Það á við um allt dansnám skólans og væri meðal annars gaman að sjá fleiri stráka og karla prófa dans. Fullorðinssteppið er sömuleiðis opið öllum kynjum.
Frí prufuvika hjá Steps
Ný dansönn hófst hjá Steps í þessari viku og stendur frí prufuvika yfir alla vikuna. Steps Dancecenter er listdansskóli á Akureyri, stofnaður árið 2014, og býður upp á fjölbreytt dansnám fyrir börn, unglinga og fullorðna frá 2ja ára aldri.
Stepp 18+ er á sunnudögum kl. 17:15–18:15. Kennari er Bjarklind Ásta Brynjólfsdóttir.
Dívudans 22+ er á þriðjudögum kl. 20:00–21:30. Guðrún Huld kennir Dívudansinn og eru nýjar Dívur sérstaklega hvattar til að mæta og prófa næsta þriðjudag.
Nánari upplýsingar um dansnámið og skráningu má finna á steps.is.