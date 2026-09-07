Sex VMA-nemar í AFS-skiptinámi á Erasmus+ styrk

Á síðustu önn, vorönn 2026, fóru fimm nemendur VMA í 3-5 mánaða skiptinám til þriggja Evrópulanda, Belgíu, Tyrklands og Lettlands, á vegum AFS-skiptinemasamtakanna og í síðustu viku fór einn VMA-nemi til viðbótar í skiptinám á vegum AFS til Slóvakíu. Þessir nemendur fengu fjárhagsstuðning frá Erasmus+ styrkjakerfi ESB, sem greiðir um 85% námskostnaðar. Í VMA stunda eru núna þrír AFS-skiptinemar, frá Japan, Slóvakíu og Þýskalandi, sem verða hér í 3-10 mánuði.
Námsdvöl þessara sex VMA-nema er hluti af samstarfi VMA, AFS og Erasmus+ en á ári hverju hefur VMA möguleika á að senda nokkra skiptinema með styrk í gegnum Erasmus+ aðild AFS. Allir nemendur skólans undir átján ára aldri geta sótt um.
Vert er að geta þess að nú geta nemendur/forráðamenn þeirra sótt um fyrir næsta tímabil skiptináms – nemendur fara þá út í janúar/febrúar á næsta ári. Umsóknarfrestur rennur út nk. fimmtudag, 10.september. Forráðamenn nýnema í VMA og nemenda undir átján ára aldri hafa fengið upplýsingapóst um þetta tækifæri og hvernig hægt er að sækja um.
Nemendur VMA sem voru í skiptinámi á vorönn 2026 eru
Emilíana Guðrún Sigurjónsdóttir (2009) – í fimm mánuði í frönskumælandi hluta Belgíu
Oddur Atli Reykjalín Guðmundsson (2008) og Viktor Brynjars (2008) – í þrjá mánuði í flæmskumælandi hluta Belgíu
Bergur Logi Ólafsson (2009) – í þrjá mánuði í Tyrklandi
Katrín Júlía Kristjánsdóttir (2008) – í þrjá mánuði í Lettlandi
Í síðustu viku fór Viktor Þormóðsson (2009) svo til Slóvakíu í þriggja mánaða skiptinám.
Þroskandi og lærdómsríkt
Katrín Júlía Kristjánsdóttir, ein sexmenninganna, sem stundar nám á fjölgreinabraut VMA, segir að móðir sín hafi bent sér á þann möguleika að sækja um AFS-námsdvöl og hún sé afar þakklát fyrir að hafa látið verða af því að sækja um og fá svo þetta tækifæri.
Fyrsta árið í framhaldsskóla tók Katrín Júlía í Danmörku en var síðan í VMA á haustönn 2025. Hún fór síðan til Lettlands á vegum AFS í byrjun þessa árs og kom heim um mánaðamótin mars-apríl. Katrín segir að bæði námsdvölin í Danmörku og Lettlandi hafi í senn verið afar gefandi, þroskandi og lærdómsrík.
Katrín bjó hjá fjölskyldu í Ríga, höfuðborg Lettlands, og skortir hana orð til þess að lýsa því hversu heppin hún hafi verið með fjölskyldu. Sterk vinabönd hafi myndast og vart líði sú vika að hún sé ekki í sambandi við fósturfjölskylduna í Ríga. Skólinn sem Katrín var í er stutt frá þar sem hún bjó. Hún segir að um sé að ræða bóknámsskóla sem er ívið stærri en VMA og þar séu kenndar ýmsar kunnuglegar greinar en einnig hafi eitt og annað verið framandi. Til dæmis það að á tveggja vikna fresti komi lettneski herinn í skólann og kenni m.a. meðferð skotvopna. Þetta segir Katrín að sé liður í því að búa Letta undir stríðsátök, ef komi til þeirra einn góðan veðurdag, en vitað er að Lettar eru mjög á varðbergi gagnvart sinni gömlu herraþjóð í austri, Rússum.
Katrín segir að sumir kennaranna við skólann hafi ekki talað ensku sem hafi þó ekki komið að sök því nemendur séu almennt vel talandi á enska tungu. Samskipti hafi því ekki verið vandamál. „Ég var í hinum ýmsu kennslustundum, t.d. í stærðfræði, ensku, eðlisfræði, þýsku og íþróttum. Einu sinni á ári taka allir nemendur sig saman og semja dansatriði og sýna það svo. Ég tók þátt í þessu og hafði ánægju af. Ég var auðvitað dauðstressuð að dansa fyrir framan fullt af fólki sem ég þekkti ekki neitt en þegar upp var staðið var þetta stórskemmtilegt,“ segir Katrín Júlía.
vma.is sagði fyrst frá