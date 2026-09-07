Farsæld barna rædd á Farsældardegi Norðurlands eystra

Farsældardagur Norðurlands eystra fór fram í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri föstudaginn 4. september. Þar komu saman fagfólk, fulltrúar stofnana og sveitarfélaga auk foreldra til að ræða farsæld barna, samþættingu þjónustu og leiðir til að efla samstarf þeirra fjölmörgu aðila sem koma að börnum og fjölskyldum á starfssvæði SSNE.
Á ráðstefnunni var meðal annars fjallað um hlutverk nærumhverfis barna, reynslu sveitarfélaga af innleiðingu farsældar, þjónustu við ungmenni, samfélagslöggæslu og heilbrigðisþjónustu. Einnig komu sjónarmið foreldra, tengiliða og málstjóra við sögu.
„Mikilvægast er að stuðningur hefjist snemma“
Sigríður Ingibjörg Stefánsdóttir, iðjuþjálfi og tengiliður Valsárskóla, sagði frá reynslu Svalbarðsstrandarhrepps af innleiðingu farsældar. Hún lagði áherslu á að stuðningur við börn og fjölskyldur þurfi að hefjast sem fyrst og að farsæld verði hluti af daglegu umhverfi þeirra.
Hún benti jafnframt á að langir biðlistar eftir sérfræðiþjónustu og skortur á úrræðum geti reynst börnum, fjölskyldum og starfsfólki erfiðir.
Áhersla á snemmtæka íhlutun
Arna Ásgeirsdóttir og Sonja Finnsdóttir fjölluðu um reynslu tengiliða í Norðurþingi. Sonja, sem er tengiliður farsældar á leikskólanum Grænuvöllum á Húsavík, lagði áherslu á mikilvægi þess að bregðast fljótt við þegar áhyggjur vakna, í stað þess að bíða eftir að vandinn verði umfangsmeiri eða formleg greining liggi fyrir.
Hún sagði foreldra kunna að meta að á þau sé hlustað og að þau fái aðstoð hratt. Jafnframt væru enn hindranir í vegi fyrir fullri samþættingu þjónustu, meðal annars vegna takmarkaðra samskipta milli skóla- og heilbrigðisstofnana.
Lögreglan vilji tengjast yngri kynslóðinni
Halldór Tumi Ólason, saksóknarfulltrúi hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra, fjallaði um tengsl samfélagslöggæslu og farsældar barna. Hann sagði mikilvægt að lögreglan væri sýnileg í samfélaginu og byggði upp traust í samskiptum við íbúa áður en vandamál yrðu að útköllum.
Sérstök áhersla væri á að ná betur til yngri kynslóðarinnar og skapa tengsl við börn og ungmenni.
Kerfin þurfi að vinna saman
Meðal annarra framsögumanna voru fulltrúar Barna- og fjölskyldustofu, Ungmennahúss Akureyrarbæjar, Sjúkrahússins á Akureyri, Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og Brúarinnar fjölskylduseturs.
Deginum lauk með pallborðsumræðum þar sem rætt var um tækifæri og áskoranir við samþættingu þjónustu og innleiðingu farsældar.
Þorleifur Kr. Níelsson, verkefnastjóri Farsældarráðs Norðurlands eystra, segir daginn hafa gefið ráðinu mikilvægt veganesti fyrir áframhaldandi starf. Markmiðið sé að brjóta niður múra milli kerfa og tryggja að þjónustan taki mið af þörfum barnsins.