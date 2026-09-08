Erlendir sérfræðingar kynna rannsóknir og verkefni tengd lestri

Tveir þekktir erlendir sérfræðingar á sviði læsis og menntunar verða meðal aðalfyrirlesara á tveimur tengdum viðburðum við Háskólann á Akureyri: Námstefnu í Byrjendalæsi föstudaginn 11. september og ráðstefnunni Læsi til náms og yndis laugardaginn 12. september.
Þau Dominic Wyse og Pernille Ripp nálgast læsiskennslu frá ólíkum en samverkandi sjónarhornum og tengja þannig saman rannsóknir og daglegt starf kennara.
Lestur og ritun samofin
Dominic Wyse er prófessor í leik- og grunnskólafræðum við University College London og hefur í meira en 25 ár rannsakað kennslufræði, námskrár og menntun ungra barna. Rannsóknir hans beinast sérstaklega að kennslu í lestri og ritun. Hann hefur ásamt samstarfsfólki þróað kenninguna The Double Helix of Reading and Writing, sem lýsir því hvernig lestur og ritun þróast samhliða og styðja hvort annað.
Áherslur Wyse falla vel að grunnhugsun Byrjendalæsis, þar sem lestur, ritun, lesskilningur og tæknilegir þættir lestrarnáms eru samþættir í vinnu með áhugaverða texta. Á námstefnunni fjallar hann um lestrarerfiðleika og þá hættu sem getur fylgt því að yfirfæra niðurstöður rannsókna á afmarkaða nemendahópa yfir á kennslu allra barna. Á ráðstefnunni kynnir hann síðan ofangreinda kenningu og rannsóknirnar sem hún byggist á.
Lestur tengir nemendur í yfir 85 löndum með lestri
Pernille Ripp er grunnskólakennari, rithöfundur og alþjóðlegur fyrirlesari. Hún hefur skrifað fjórar fagbækur fyrir kennara og stofnaði verkefnið Global Read Aloud, sem hefur tengt saman nemendur í meira en 85 löndum með sameiginlegum lestri. Í starfi sínu leggur hún áherslu á lestrargleði, sjálfræði nemenda og námsumhverfi þar sem börn upplifa sig sem virka og sjálfstæða lesendur.
Á námstefnunni mun Ripp fjalla um hvernig hægt er að efla færni barna á aldrinum sex til tíu ára án þess að áhugi þeirra og lestrargleði glatist. Á ráðstefnunni daginn eftir beinir hún sjónum að því hvernig viðhalda megi gleði, forvitni og mannlegum tengslum í læsiskennslu samhliða auknum kröfum um skipulag og mælanlegan árangur.
Saman færa Wyse og Ripp þátttakendum sterkan rannsóknargrunn og reynslu úr skólastofunni. Framlag þeirra styður áframhaldandi faglega þróun Byrjendalæsis og umræðu um hvernig byggja megi upp árangursríka læsiskennslu þar sem bæði færni og ánægja barna eru í forgrunni.
Enn sæti laus
Um gríðarlega spennandi viðburði er að ræða og enn eru sæti laus fyrir áhugasöm. Hér geturðu smellt til að nálgast frekari upplýsingar og upplýsingar um skráningu.
Við hvetjum öll sem fyrir málefninu brenna að kynna sér viðburðina vel og öll eru velkomin.