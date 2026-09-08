Erlendir sérfræðingar kynna rannsóknir og verkefni tengd lestri

08. september, 2026 - 15:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Erlendir sérfræðingar kynna rannsóknir og verkefni tengd lestri

Tveir þekktir erlendir sérfræðingar á sviði læsis og menntunar verða meðal aðalfyrirlesara á tveimur tengdum viðburðum við Háskólann á Akureyri: Námstefnu í Byrjendalæsi föstudaginn 11. september og ráðstefnunni Læsi til náms og yndis laugardaginn 12. september.

Þau Dominic Wyse og Pernille Ripp nálgast læsiskennslu frá ólíkum en samverkandi sjónarhornum og tengja þannig saman rannsóknir og daglegt starf kennara.

Lestur og ritun samofin

Dominic Wyse er prófessor í leik- og grunnskólafræðum við University College London og hefur í meira en 25 ár rannsakað kennslufræði, námskrár og menntun ungra barna. Rannsóknir hans beinast sérstaklega að kennslu í lestri og ritun. Hann hefur ásamt samstarfsfólki þróað kenninguna The Double Helix of Reading and Writing, sem lýsir því hvernig lestur og ritun þróast samhliða og styðja hvort annað.

Áherslur Wyse falla vel að grunnhugsun Byrjendalæsis, þar sem lestur, ritun, lesskilningur og tæknilegir þættir lestrarnáms eru samþættir í vinnu með áhugaverða texta. Á námstefnunni fjallar hann um lestrarerfiðleika og þá hættu sem getur fylgt því að yfirfæra niðurstöður rannsókna á afmarkaða nemendahópa yfir á kennslu allra barna. Á ráðstefnunni kynnir hann síðan ofangreinda kenningu og rannsóknirnar sem hún byggist á.

Lestur tengir nemendur í yfir 85 löndum með lestri

Pernille Ripp er grunnskólakennari, rithöfundur og alþjóðlegur fyrirlesari. Hún hefur skrifað fjórar fagbækur fyrir kennara og stofnaði verkefnið Global Read Aloud, sem hefur tengt saman nemendur í meira en 85 löndum með sameiginlegum lestri. Í starfi sínu leggur hún áherslu á lestrargleði, sjálfræði nemenda og námsumhverfi þar sem börn upplifa sig sem virka og sjálfstæða lesendur.

Á námstefnunni mun Ripp fjalla um hvernig hægt er að efla færni barna á aldrinum sex til tíu ára án þess að áhugi þeirra og lestrargleði glatist. Á ráðstefnunni daginn eftir beinir hún sjónum að því hvernig viðhalda megi gleði, forvitni og mannlegum tengslum í læsiskennslu samhliða auknum kröfum um skipulag og mælanlegan árangur.

Saman færa Wyse og Ripp þátttakendum sterkan rannsóknargrunn og reynslu úr skólastofunni. Framlag þeirra styður áframhaldandi faglega þróun Byrjendalæsis og umræðu um hvernig byggja megi upp árangursríka læsiskennslu þar sem bæði færni og ánægja barna eru í forgrunni.

Enn sæti laus

Um gríðarlega spennandi viðburði er að ræða og enn eru sæti laus fyrir áhugasöm. Hér geturðu smellt til að nálgast frekari upplýsingar og upplýsingar um skráningu.

Við hvetjum öll sem fyrir málefninu brenna að kynna sér viðburðina vel og öll eru velkomin.

Til baka

Nýjast

  • Erlendir sérfræðingar kynna rannsóknir og verkefni tengd lestri

    • 08.09.2026
    Tveir þekktir erlendir sérfræðingar á sviði læsis og menntunar verða meðal aðalfyrirlesara á tveimur tengdum viðburðum við Háskólann á Akureyri: Námstefnu í Byrjendalæsi föstudaginn 11. september og ráðstefnunni Læsi til náms og yndis laugardaginn 12. september.

  • Þörfin fyrir endurhæfingu mun ekki minnka.

    • 07.09.2026
    Opið bréf frá starfsfólki endurhæfingar- og öldrunarlækningarþjónustu Sjúkrahússins á Akureyri til Ölmu D. Möller heilbrigðisráðherra, Daða Más Kristóferssonar fjármála- og efnahagsráðherra, Sigurjóns Þórðarsonar formanns fjárlaganefndar Alþingis og annarra þingmanna.

  • 2.511 undirskriftir afhentar ráðherra

    • 07.09.2026
    Sólveig Pétursdóttir, yfirlæknir endurhæfingar á Kristnesi, og María Pálsdóttir, hælisstýra, afhentu Ölmu Möller heilbrigðisráðherra í morgun 2.511 undirskriftir þar sem skorað er á stjórnvöld að bregðast við myglu á Kristnesspítala og tryggja fjármagn til nauðsynlegs viðhalds og endurbóta á húsinu.

  • Ólína Einarsdóttir ráðin taugalæknir

    • 07.09.2026
    Ólína lauk læknanámi frá Háskólanum í Debrecen í Ungverjalandi. Á námsárunum starfaði hún við Sjúkrahúsið á Akureyri og að námi loknu einnig á heilsugæslunni á Dalvík og á Hlíð. 

  • Sex VMA-nemar í AFS-skiptinámi á Erasmus+ styrk

    • 07.09.2026
    Á síðustu önn, vorönn 2026, fóru fimm nemendur VMA í 3-5 mánaða skiptinám til þriggja Evrópulanda, Belgíu, Tyrklands og Lettlands, á vegum AFS-skiptinemasamtakanna og í síðustu viku fór einn VMA-nemi til viðbótar í skiptinám á vegum AFS til Slóvakíu. Þessir nemendur fengu fjárhagsstuðning frá Erasmus+ styrkjakerfi ESB, sem greiðir um 85% námskostnaðar. Í VMA stunda eru núna þrír AFS-skiptinemar, frá Japan, Slóvakíu og Þýskalandi, sem verða hér í 3-10 mánuði.

  • Norðurorka - Ný dæla sett niður á Hjalteyri

    • 07.09.2026
    Í síðustu viku var ný tegund af dælu sett ofan í borholu hitaveitunnar, HJ-20, á Hjalteyri, þegar hefðbundinni öxul dælu var skipt út fyrir ESP dælu frá SLB. Helsti munurinn er sá að bæði dælan og mótorinn sem knýr hana áfram fara ofan í holuna í stað þess að dælan sé niðri og mótorinn uppi, og öxull þar á milli. Þetta fyrirkomulag einfaldar viðhald og auk þess sendir ESP dælan frá sér ýmsar upplýsingar sem ekki fengust áður, til dæmis hita á vatni og mótor, titring, þrýsting á dælunni og vatnshæð í borholunni.

  • Farsæld barna rædd á Farsældardegi Norðurlands eystra

    • 07.09.2026
    Farsældardagur Norðurlands eystra fór fram í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri föstudaginn 4. september. Þar komu saman fagfólk, fulltrúar stofnana og sveitarfélaga auk foreldra til að ræða farsæld barna, samþættingu þjónustu og leiðir til að efla samstarf þeirra fjölmörgu aðila sem koma að börnum og fjölskyldum á starfssvæði SSNE.

  • Draumurinn um að læra stepp varð að hópi hjá Steps

    • 07.09.2026
    Það hafði lengi verið draumur Guðrúnar Huldar Gunnarsdóttur, eiganda listdansskólans Steps Dancecenter á Akureyri, að læra stepp. Haustið 2021 ákvað hún að láta verða af því og fékk Ívar Helgason, sem margir þekkja betur fyrir störf sín sem leikara og söngvara, til að kenna sér. Hún vonaðist til að fleiri hefðu áhuga á að slást í hópinn – og sú varð raunin.

  • Takið eftir,takið eftir, Þingvallastræti lokað 8.–9. september

    • 07.09.2026
    Þingvallastræti, frá Gilinu og upp fyrir gatnamótin við Sundlaug Akureyrar, verður lokað fyrir umferð þriðjudaginn 8. september og miðvikudaginn 9. september vegna vegna fræsinga og malbikunar. Unnið verður á svæðinu í dag, mánudaginn 7. september, en þá verður umferð hleypt um götuna. Hjáleið verður um Hamarstíg.
Sjá meira