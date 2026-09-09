Ferðaþjónustunni hent fyrir rútu hallalausra fjárlaga

09. september, 2026 - 11:05 Njáll Trausti Friðbertsson
Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins skrifar
Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins skrifar

Frumvarp ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur um fjárlög fyrir árið 2027 liggur nú fyrir. Það hefur vart farið framhjá neinum. Ríkisstjórnin hreykir sig af því við hvert tækifæri sem gefst að hallarekstur ríkissjóðs verði stöðvaður á næsta ári. Það markmið eitt og sér er gott og gilt, og skiptir svo sannarlega máli, aftur á móti er alls ekki sama hvaða leið er farin að því að skila hallalausum fjárlögum. Sú leið sem ríkisstjórnin kýs nú ótrauð að feta vekur ugg svo vægt sé til orða tekið enda birtast í frumvarpinu skattahækkanir ofan á skattahækkanir.

Skattasleggja ríkisstjórnarinnar

Þar sem enginn virðist vera óhultur fyrir skattasleggju ríkisstjórnarinnar, sérstaklega ekki ferðaþjónustan. Stærsta einstaka útflutningsatvinnugrein þjóðarbúsins sem á nú að bera hitann og þungann af fyrirhuguðum skattahækkunum stjórnarinnar.

Ríkisstjórnin ætlar sér að taka upp svokallað auðlindagjald fyrir aðgang ferðamanna að náttúruperlum Íslands og hækka virðisaukaskatt á aðgang að baðlónum úr 11% þrepinu í 24%. Þar að auki ætlar hún sér í þá nýbreytni að færa gistináttaskatt og innviðagjald á farþega skemmtiferðaskipa undir hækkun krónutölugjalda á milli ára. Gistináttaskattur og innviðagjald munu því hækka um 5,2% á næsta ári og ekki verður annað séð en að þessi íþyngjandi breyting sé komin til að vera hjá þessari ríkisstjórn. Þá eru aðrir skattar og gjöld sem ríkisstjórnin ætlar sér líka að hækka sem eru hér ónefndir en hafa svo sannarlega einnig áhrif á þjónustu við ferðamenn. Vert er hins vegar að nefna kílómetragjaldið sérstaklega, þar sem ríkisstjórnin leggur til að það skuli hækkað um 15,9%. Það er ekki eitt, það er allt, þegar kemur að hækkun skatta og gjalda á ferðaþjónustuna.

Skaðinn verður mestur á landsbyggðinni

Allt eiga þessir skattar það sameiginlegt að snerta ferðaþjónustuna beint eða óbeint og að vera í raun landsbyggðarskattar. Nær öll baðlón landsins eru stödd utan höfuðborgarsvæðisins og þær náttúruperlur sem munu verða fyrir barðinu á nýrri gjaldtöku sömuleiðis. Baðlón eru sérstaklega mikilvægir seglar úti á landi enda eru mörg þeirra staðsett á svæðum þar sem framboð annarrar afþreyingar er takmarkað. Þau laða ferðamenn að og gera það að verkum að oft og tíðum kjósa þeir að dvelja lengur og gista nálægt þeim. Þar að auki eru gestir baðlóna að stórum hluta Íslendingar og heimamenn. Þessari uppbyggingu teflir ríkisstjórnin nú í tvísýnu og öllum þeim störfum sem starfsemi baðlóna skapar hringinn í kringum landið.

Ríkisstjórnin ætlar sér hins vegar ekki aðeins að hækka skatta og gjöld á þá afþreyingu og gistingu sem fyrir er og hefur byggst upp um allt land heldur einnig að auka álögur og hækka kostnaðinn við að ferðast til þeirra. Staðreyndin er sú að um 64% ferðamanna velja bílaleigubíl sem sinn aðalferðamáta hér á landi og hækkun kílómetragjaldsins getur hæglega leitt til þess að þeir kjósi að stytta ferðalagið sitt og leigja bíl í færri daga en ella. Komur skemmtiferðaskipa eru svo ekki síður mikilvægar fyrir minni hafnir og smærri samfélög landsins en árleg hækkun innviðagjaldsins mun ekki vera til þess fallin að fjölga þeim. Sitt sýnist hverjum en ljóst er að ríkisstjórnin hefur hent ferðaþjónustunni fyrir rútu hallalausra fjárlaga og skaðinn mun verða mestur á landsbyggðinni.

 

Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og situr í fjárlaganefnd.

Til baka

Nýjast

  • Ferðaþjónustunni hent fyrir rútu hallalausra fjárlaga

    • 09.09.2026
    Frumvarp ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur um fjárlög fyrir árið 2027 liggur nú fyrir. Það hefur vart farið framhjá neinum. Ríkisstjórnin hreykir sig af því við hvert tækifæri sem gefst að hallarekstur ríkissjóðs verði stöðvaður á næsta ári. Það markmið eitt og sér er gott og gilt, og skiptir svo sannarlega máli, aftur á móti er alls ekki sama hvaða leið er farin að því að skila hallalausum fjárlögum. Sú leið sem ríkisstjórnin kýs nú ótrauð að feta vekur ugg svo vægt sé til orða tekið enda birtast í frumvarpinu skattahækkanir ofan á skattahækkanir.

  • „Við verðum að fanga þessa frásögn og andagift“

    • 09.09.2026
    Tvær nýjar íslenskar heimildamyndir verða frumsýndar á Húsavík fimmtudaginn 10. september. Önnur þeirra fjallar um Aðalgeir á Mánárbakka og hið einstaka minjasafn sem hann hefur byggt upp á Tjörnesi, en frumsýninguna ber upp á 90 ára afmælisdag Aðalgeirs. Hin myndin fjallar um Safnasafnið á Svalbarðseyri og frumkvöðlana sem þar hafa varðveitt og miðlað íslenskri alþýðulist.

  • Erlendir sérfræðingar kynna rannsóknir og verkefni tengd lestri

    • 08.09.2026
    Tveir þekktir erlendir sérfræðingar á sviði læsis og menntunar verða meðal aðalfyrirlesara á tveimur tengdum viðburðum við Háskólann á Akureyri: Námstefnu í Byrjendalæsi föstudaginn 11. september og ráðstefnunni Læsi til náms og yndis laugardaginn 12. september.

  • Þörfin fyrir endurhæfingu mun ekki minnka.

    • 07.09.2026
    Opið bréf frá starfsfólki endurhæfingar- og öldrunarlækningarþjónustu Sjúkrahússins á Akureyri til Ölmu D. Möller heilbrigðisráðherra, Daða Más Kristóferssonar fjármála- og efnahagsráðherra, Sigurjóns Þórðarsonar formanns fjárlaganefndar Alþingis og annarra þingmanna.

  • 2.511 undirskriftir afhentar ráðherra

    • 07.09.2026
    Sólveig Pétursdóttir, yfirlæknir endurhæfingar á Kristnesi, og María Pálsdóttir, hælisstýra, afhentu Ölmu Möller heilbrigðisráðherra í morgun 2.511 undirskriftir þar sem skorað er á stjórnvöld að bregðast við myglu á Kristnesspítala og tryggja fjármagn til nauðsynlegs viðhalds og endurbóta á húsinu.

  • Ólína Einarsdóttir ráðin taugalæknir

    • 07.09.2026
    Ólína lauk læknanámi frá Háskólanum í Debrecen í Ungverjalandi. Á námsárunum starfaði hún við Sjúkrahúsið á Akureyri og að námi loknu einnig á heilsugæslunni á Dalvík og á Hlíð. 

  • Sex VMA-nemar í AFS-skiptinámi á Erasmus+ styrk

    • 07.09.2026
    Á síðustu önn, vorönn 2026, fóru fimm nemendur VMA í 3-5 mánaða skiptinám til þriggja Evrópulanda, Belgíu, Tyrklands og Lettlands, á vegum AFS-skiptinemasamtakanna og í síðustu viku fór einn VMA-nemi til viðbótar í skiptinám á vegum AFS til Slóvakíu. Þessir nemendur fengu fjárhagsstuðning frá Erasmus+ styrkjakerfi ESB, sem greiðir um 85% námskostnaðar. Í VMA stunda eru núna þrír AFS-skiptinemar, frá Japan, Slóvakíu og Þýskalandi, sem verða hér í 3-10 mánuði.

  • Norðurorka - Ný dæla sett niður á Hjalteyri

    • 07.09.2026
    Í síðustu viku var ný tegund af dælu sett ofan í borholu hitaveitunnar, HJ-20, á Hjalteyri, þegar hefðbundinni öxul dælu var skipt út fyrir ESP dælu frá SLB. Helsti munurinn er sá að bæði dælan og mótorinn sem knýr hana áfram fara ofan í holuna í stað þess að dælan sé niðri og mótorinn uppi, og öxull þar á milli. Þetta fyrirkomulag einfaldar viðhald og auk þess sendir ESP dælan frá sér ýmsar upplýsingar sem ekki fengust áður, til dæmis hita á vatni og mótor, titring, þrýsting á dælunni og vatnshæð í borholunni.

  • Farsæld barna rædd á Farsældardegi Norðurlands eystra

    • 07.09.2026
    Farsældardagur Norðurlands eystra fór fram í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri föstudaginn 4. september. Þar komu saman fagfólk, fulltrúar stofnana og sveitarfélaga auk foreldra til að ræða farsæld barna, samþættingu þjónustu og leiðir til að efla samstarf þeirra fjölmörgu aðila sem koma að börnum og fjölskyldum á starfssvæði SSNE.
Sjá meira