Grýtubakkahreppur Sundlaugamenning í tali og tónum

Viðburðurinn Sundlaugamenning í Grýtubakkahreppi í tali og tónum og verður haldinn í Sundlaug Grenivíkur annað kvöld, fimmtudagskvöld, 10. september, og hefst klukkan 19:30.
Í tilefni þess að sundlaugamenning á Íslandi var staðfest á lista UNESCO yfir óáþreifanlega menningararfleifð heims auglýsti menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands eftir umsóknum um styrki til menningarviðburða í sundlaugum landsins.
Verkefnið í Sundlaug Grýtubakkahrepps er eitt þetta sem hlaut styrk.
Dagskrá kvöldsins er fjölbreytt; nemendur í Grenivíkurskóla flytja tónlistaratriði, gamlar ljósmyndir verða sýndar, Björn Ingólfsson flytur erindi um sögu sundlaugamenningar í Grýtubakkahreppi og að lokum verður slegið upp sundlaugarpartýi þar sem Húsbandið frá Grenivík ásamt eistneska tónlistarmanninum Aivar Vassiljev halda uppi fjörinu.
Frítt er í sund og á viðburðinn og eru allir velkomnir, ýmist í sundlaugina, heita pottinn eða á sundlaugarbakkann á meðan „húsrúm leyfir”. Boðið verður upp á léttar veitingar en áætlað er að dagskrá ljúki um klukkan 21:00.