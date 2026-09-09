Grýtubakkahreppur Sundlaugamenning í tali og tónum

09. september, 2026 - 13:01 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sundlaug Grenivíkur
Sundlaug Grenivíkur

Viðburðurinn Sundlaugamenning í Grýtubakkahreppi í tali og tónum og verður haldinn í Sundlaug Grenivíkur annað kvöld, fimmtudagskvöld, 10. september, og hefst klukkan 19:30.

Í tilefni þess að sundlaugamenning á Íslandi var staðfest á lista UNESCO yfir óáþreifanlega menningararfleifð heims auglýsti menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands eftir umsóknum um styrki til menningarviðburða í sundlaugum landsins.

Verkefnið í Sundlaug Grýtubakkahrepps er eitt þetta sem hlaut styrk.

Dagskrá kvöldsins er fjölbreytt; nemendur í Grenivíkurskóla flytja tónlistaratriði, gamlar ljósmyndir verða sýndar, Björn Ingólfsson flytur erindi um sögu sundlaugamenningar í Grýtubakkahreppi og að lokum verður slegið upp sundlaugarpartýi þar sem Húsbandið frá Grenivík ásamt eistneska tónlistarmanninum Aivar Vassiljev halda uppi fjörinu.

Frítt er í sund og á viðburðinn og eru allir velkomnir, ýmist í sundlaugina, heita pottinn eða á sundlaugarbakkann á meðan „húsrúm leyfir”. Boðið verður upp á léttar veitingar en áætlað er að dagskrá ljúki um klukkan 21:00.

 

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