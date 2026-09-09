„Tónlistin sameinar okkur í þessu“

Tónasmiðjan á Húsavík rokkar enn á ný gegn sjálfsvígum á árlegum tónleikum sínum í Húsavíkurkirkju á morgun fimmtudaginn 10 september. Harpa Steingrímsdóttir segir tónleikana skipa sérstakan sess í starfi Tónasmiðjunnar enda standi málefnið henni og Elvari Bragasyni afar nærri. Gestir mega eiga von á kraftmikilli tónlistarveislu þar sem kunnugleg andlit stíga á svið ásamt nýjum flytjendum og þremur heiðursgestum.
„Ég man eins og það hafi gerst í gær þegar við byrjuðum. Allt frá fyrstu tónleikunum og þar til nú hafa þeir skipt okkur miklu máli. Málefnið stendur okkur Elvari mjög nærri og tilfinningarnar sem fara í þessa tónleika eru öðruvísi en á öðrum tónleikum sem við höldum,“ segir Harpa.
Hún segir tónleikana hafa gengið vel frá upphafi og að flytjendahópurinn leitist stöðugt við að gera betur. Að venju verður rokkið í aðalhlutverki en einnig fá rólegri tónar að njóta sín.
„Á sviðinu verða andlit sem fólk þekkir en einnig nokkur ný sem hafa ekki komið fram með okkur áður, sem er mjög skemmtilegt. Við verðum auk þess með þrjá heiðursgesti, Gunna Óla, Stefaníu Töru og Ívar Helga. Fólk má því alveg eiga von á geggjuðu stuði frá okkur öllum.“
Þótt tónleikarnir einkennist af krafti, gleði og samstöðu er tilefnið alvarlegt. Harpa segir stundum erfitt að finna rétta jafnvægið, ekki síst í upphafi þegar rætt er opinskátt um sjálfsvíg og mikilvægi forvarna.
„Svo tekur tónlistin við og það er gaman að syngja og spila fyrir alla sem koma til að hlusta. Fólk getur gleymt sér um stund yfir flottum tónlistaratriðum. Mér finnst líka oft erfitt að enda tónleikana því allir sem eru inni í kirkjunni, bæði gestir og flytjendur, eru þar með eitt í huga: að rokka gegn sjálfsvígum. Tónlistin einhvern veginn sameinar okkur í þessu,“ segir Harpa einlæg og bætir við að það sé erfitt að útskýra það.
Tónasmiðjan hefur frá upphafi lagt áherslu á að öll séu velkomin, óháð aldri eða fyrri reynslu. Harpa segir sterka samheldni og kærleika einkenna hópinn.
„Það er frábært hvað við þekkjumst orðið mörg og hvað við erum náin, hvort sem fólk er sjö ára eða 75 ára. Þegar nýir þátttakendur koma smella þeir strax inn í hópinn. Það er samheldnin sem gerir okkur sterk. Svo eru það auðvitað knúsin og faðmlögin – kærleikurinn er mikill. Þetta er kannski smá væmni í mér, en svona er þetta.“
Harpa hvetur fólk til að mæta, njóta tónlistarinnar og leggja góðu málefni lið.
„Þarna kemur saman frábært og flott tónlistarfólk sem hefur æft af krafti síðustu vikur. Við viljum fylla kirkjuna, eiga góða stund saman og styrkja nauðsynlegt málefni í leiðinni,“ segir Harpa að lokum.