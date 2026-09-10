Dvergaholt - Skilyrði fyrir endurupptöku ekki uppfyllt

Bæjarráð Akureyrar hefur farið yfir álit bæjarlögmanns um heimild til endurupptöku málsins er varðar gegnumakstur um Dvergaholt á Akureyri. Beiðni um endurupptöku barst nýverið og vísað var þar til . 24. gr. Stjórnsýslulaga. Að mati bæjarráðs eru ekki uppfyllt skilyrði laganna fyrir endurupptöku málsins og er erindi um endurupptöku er því hafnað. Heimilt er að bera ákvörðun um að synja um endurupptöku til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan mánaðar frá því að ákvörðun var birt aðila máls
Oddur Helgi Halldórsson, íbúi í Dvergaholti óskaði eftir að málið verði tekið fyrir að nýju. Á fundi skipulagsráðs í júní síðastliðnum féll ráðið frá því að gera breytingu á deiliskipulagi sem hefði opnað fyrir gegnumakstur milli Dvergaholts og athafna- og hafnarsvæðisins við Óseyri. Alls bárust 11 athugasemdir við tillögu um að breyta deildiskipulaginu. Skipulagsráð lagði til að gerður yrði göngustígur sem hægt væri að nýta sem neyðarakstursleið ef Dvergaholti yrði lokað við Krossanesbraut.
Villandi og beinlínis rangar fullyrðingar
Oddur telur að ákvörðun skipulagsráðs hafi byggt á ógreinilegum, villandi og beinlínis röngum fullyrðingum í innsendum athugasemdum. „Þegar út úr umsögnunum eru tekin, persónulegar umsagnir um mig, ávirðingar á fyrrverandi formann skipulagsráðs og hótanir um kærur á hendur Akureyrarbæ, er harla lítið eftir,“ segir í erindi hans.
Oddur Helgi tekur helstu athugasemdir gegn akstri um götuna og hafnar því umferð skaði heilsu aldraðra, barna og öryrkja, en væri svo myndi það útiloka mörg önnur svæði á Akureyri fyrir búsetu þessara hópa. Þá bendir hann á að atvinnustarfsemi í Bótinni sé lítil. Landanir þar séu harla fáar og umsvif í kringum þær lítil. Hreinsistöð Norðurorku veldur sáralítilli umferð. Þá bendir hann á að gata hafi verið á skipulagi á þessum slóðum í áratugi og lítill munur sé á að fullgera götuna eða leggja göngustíg sem þolir neyðarakstur.