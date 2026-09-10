Áhyggjur vegna Kristnesspítala en fagnar framkvæmdum við SAk

Bæjarstjórn Akureyrar mun fylgjast vel með allri stefnumótun um framtíðarskipan starfsemi á Kristnesspítala og taka virkan þátt í þeirri umræðu með hagsmuni sjúklinga og aðstandenda þeirra að leiðarljósi, segir í bókun bæjarstjórnar.
Á fundi nýverið var fjallað um stöðu helstu verkefna á vegum heilbrigðisráðuneytis á Akureyri, þar á meðal uppbyggingu heilsugæslu, stækkun Sjúkrahússins á Akureyri og um húsnæði Kristnesspítala.
Bæjarstjórn Akureyrarbæjar óskaði eftir uppfærðri skriflegri stöðu frá viðeigandi ráðuneytum og stofnunum ríkisins um helstu ríkisverkefni á Akureyri, þar á meðal hjúkrunarheimili við Þursaholt, stækkun Sjúkrahússins á Akureyri, Kristnesspítala, uppbyggingu heilsugæslu, stækkun Verkmenntaskólans á Akureyri og áframhaldandi uppbyggingu Akureyrarflugvallar. Óskað var eftir upplýsingum um stöðu hönnunar, útboða, fjármögnunar, tímaáætlana, næstu ákvarðanir og formlegt samráð við Akureyrarbæ.
Bíða svara
Bæjarstjórn fagnar því að undirbúningur og framkvæmdir eru hafnar við nýja legudeildarbyggingu við Sjúkrahúsið á Akureyri og að þar gangi allt samkvæmt óskum. Staðan varðandi Kristnesspítala sé aftur á móti áhyggjuefni, enda mikilvægt að tryggja öfluga endurhæfingarþjónustu í landshlutanum.
Loks fagnar bæjarstjórn því að góð reynsla sé af nýrri heilsugæslustöð í Sunnuhlíð og áréttar ríkan samstarfsvilja þegar kemur að því að reisa aðra heilsugæslustöð í bænum.
Einungis hafa borist svör frá heilbrigðisráðuneytinu en bæjarstjórn bíður enn svara um önnur verkefni.