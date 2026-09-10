Götugangan fer fram á sunnudaginn

Genginn verður tæplega 5 km leið meðfram Pollinum og eru göngugarpar á öllum aldri velkomnir. Þátttaka er ókeypis.
Sunnudaginn 13. september kl. 13 verður Götuganga haldin í fjórða sinn á Akureyri. Gangan er hluti af Evrópsku samgönguvikunni og er frábært tækifæri til að hreyfa sig, njóta útsýnisins við Pollinn og eiga góða stund saman.
Genginn verður tæplega 5 km leið meðfram Pollinum og eru göngugarpar á öllum aldri velkomnir. Þátttaka er ókeypis.
Rásnúmer og tímataka verða í boði fyrir 12 ára og yngri og 60 ára og eldri.
Gangan hefst við Hof þar sem bæjarstjóri, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, segir nokkur orð áður en lagt verður af stað. Unnar Vilhjálmsson leiðir upphitun og brautarverðir verða á leiðinni til að vísa veginn og hvetja göngufólk áfram.
Afhending rásnúmera fyrir 12 ára og yngri og 60 ára og eldri fer fram í Hofi kl. 10–12 á sunnudaginn.
Sjáumst á sunnudaginn!
Nánari upplýsingar og skráning hér.
akureyri.is sagði fyrst frá