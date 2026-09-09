Samstaða gegn sölu flugstöðvarinnar

09. september, 2026 - 22:25 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Samstaða gegn sölu flugstöðvarinnar

Markþing, hagsmunasamtök fyrirtækja í ferðaþjónustu og verslun á Húsavík og nágrenni, og Framsýn stéttarfélag hafa bæði lýst eindreginni andstöðu við fyrirhugaða söluheimild á byggingum Húsavíkurflugvallar. Samtökin telja að sala flugstöðvarinnar myndi veikja stöðu flugvallarins og ganga gegn langtímahagsmunum samfélagsins.

 

Stjórn og trúnaðarráð Framsýnar kom saman til fundar síðastliðinn mánudag. Þar kom fram megn óánægja með fjárlagafrumvarpið, einkum auknar álögur á almenning og fyrirætlanir stjórnvalda um að selja byggingar á Húsavíkurflugvelli. Að loknum umræðum samþykkti fundurinn samhljóða ályktun undir yfirskriftinni „Stjórnvöld verði með okkur í liði“.

Markþing, samtök fyrirtækja í ferðaþjónustu og verslun á Húsavík og nágrenni, hefur einnig sent frá sér ályktun þar sem fyrirhugaðri söluheimild er mótmælt harðlega. Samtökin skora á stjórnvöld að falla frá áformunum og móta þess í stað skýra langtímasýn um framtíð Húsavíkurflugvallar.

Í ályktun Markþings segir að flugvöllurinn sé mikilvægur hluti af grunninnviðum svæðisins. Hann gegni veigamiklu hlutverki fyrir sjúkraflug og hafi jafnframt þýðingu fyrir atvinnulíf og ferðaþjónustu, þótt áætlunarflug hafi ekki verið starfrækt um nokkra hríð. Ferðaþjónustufyrirtæki hafi meðal annars keypt leiguflug fyrir viðskiptavini sína beint til Húsavíkur og flugvöllurinn hafi gegnt lykilhlutverki við uppbyggingu á Bakka og Þeistareykjum.

„Flugstöð er ekki eingöngu húsnæði heldur nauðsynlegur hluti af þeim innviðum sem gera flugvöll að virkum samgöngumannvirkjum,“ segir í ályktun Markþings. Samtökin telja óæskilegt að ráðstafa byggingunni á meðan framtíð flugsamgangna til og frá Húsavík sé óljós.

Segja forsendur kjarasamninga brostnar

Ályktun Framsýnar er víðtækari og beinist einnig að gjaldskrár- og verðhækkunum ríkis og sveitarfélaga. Félagið telur stjórnvöld hafa svikið þau loforð sem gefin voru við gerð kjarasamninga árið 2024 um að halda aftur af hækkunum.

„Ábyrgðin hvílir hjá þeim sem hafa svikið loforð sín um að halda aftur af gjaldskrár- og verðhækkunum og hafa þess í stað kosið að velta byrðinni yfir á almenning,“ segir í ályktuninni. Afleiðingin sé sú að forsendur kjarasamninganna séu brostnar.

Framsýn gagnrýnir sérstaklega aukinn kostnað almennings vegna heilbrigðisþjónustu, meðal annars hækkun komugjalda á heilsugæslu og ný gjöld vegna sjúkraþjálfunar, iðjuþjálfunar og talþjálfunar. Þá bendir félagið á fyrirhugaða 5,2 prósenta hækkun krónutölugjalda, 15,9 prósenta hækkun kílómetragjalds og rýrnun barna- og húsaleigubóta.

Stjórn og trúnaðarráð Framsýnar telur mikilvægt að verkalýðshreyfingin standi saman og bregðist við vanefndum stjórnvalda, sveitarfélaga og annarra sem hétu því að leggja sitt af mörkum til að halda verðbólgu niðri.

Á sama tíma leggja bæði Framsýn og Markþing áherslu á að ekki verði ráðist í ráðstafanir sem geti veikt Húsavíkurflugvöll til framtíðar. Markþing bendir sérstaklega á að frekari uppbygging á iðnaðarsvæðinu á Bakka geti aukið flugumferð um völlinn verulega á skömmum tíma.

„Samgöngumannvirki þurfa að vera til staðar áður en eftirspurnin eykst – ekki byggð upp eftir á,“ segir í ályktun Markþings.

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