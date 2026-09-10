Vatnslitahátíð Íslands - Viðbrögð fram úr björtustu vonum

10. september, 2026 - 11:42 Margrét Þóra Þórsdóttir
Mynd úr Námaskarði eftir Björn Bernström frá Svíþjóð, einn þeirra sem sækja Vatnslitahátíðina og hal…
Mynd úr Námaskarði eftir Björn Bernström frá Svíþjóð, einn þeirra sem sækja Vatnslitahátíðina og halda námskeið á Akureyri

Til landsins koma fimm heimsþekktir listamenn sem hafa helgað ævistarf sitt vatnslitum en þeir eru Björn Bernström frá Svíþjóð, Nicolás Lopez frá Perú, Julia Ustinovich frá Póllandi, Prafull Sawant frá Indlandi og Julia Barminova frá Portúgal. Allt þetta fólk verður með sýnikennslu í Listasafninu fyrir hátíðargesti og heldur einnig námskeið annars staðar í bænum. Uppselt er á námskeið þeirra allra.

Á dagskrá eru, auk sýnikennslu og námskeiða, meðal annars vettvangsferðir til Mývatns og á Svalbarðseyri þar sem málað verður undir berum himni ef veður leyfir. Einnig leiðir pólski málarinn Daria Kudlenkova skissuferðir um miðbæjarsvæðið sem líklega munu vekja athygli vegfarenda.

Undirbúningur taugatrekkjandi á köflum

Ragnar segir að hugmyndin hafi kviknað fyrir rúmi ári á vatnslitahátíðinni í Córdoba á Spáni „og allir sem ég nefndi þetta við skoruðu á mig að hrinda henni í framkvæmd,“ segir hann. „Listafólkið sem kemur frá fimm þjóðlöndum til að sýna listir sínar hef ég flest hitt áður og það sögðu allir strax já þegar ég nefndi hvort það vildi koma norður. Ég veit ekki hvort ég eigi að segja að ég sjái eftir að hafa látið slag standa því undirbúningur hefur óneitanlega tekið mikinn tíma og verið taugatrekkjandi á köflum. En það hefur allt gengið vel og nú er þetta að smella, þökk sé þeim sem leggja gjörva hönd á plóg með mér og bakhjörlum okkar sem hafa verið einstaklega liðlegir.“

Ragnar Hólm Ragnarsson

 

Setja svip á bæinn

Ragnar segir frábært að bjóða upp á Vatnslitahátíð Íslands í höfuðstað Norðurlands og væntir þess að vatnslitamálarar eigi eftir að setja nokkurn svip á bæinn þá daga sem hún stendur yfir. „Viðbrögðin hafa farið fram úr björtustu vonum og ég hlakka mikið til að taka á móti öllu þessu áhugafólki um vatnsliti þegar það mætir til Akureyrar með litina sína,“ segir Ragnar.

Julia Ustinovich frá Póllandi, er í hópi þeirra sem taka þátt í Vatnslitahátíðinni. Hér er ein mynda hennar.

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