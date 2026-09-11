Sniðgangan gengin í þriðja sinn

Sniðgangan 2026 verður gengin á morgun laugardag og hefst hún klukkan 14:00. Einkunnarorð göngunar í ár eru: Sniðgöngum öll. Farið verður frá Háskólann á Akureyri og er gengið að Ráðhústorgi þar sem verður eftirfarandi dagskrá við göngulok.
Ræða frá fulltrúa Stúdentafélags Háskólans á Akureyri. *
Svavar Knútur flytur tónlist
Kveðjur frá Gaza - Oddný Björg Rafnsdóttir les
Hamza Abukamleh leiðir okkur í Dabke hópdans
Félagið Ísland-Palestína og Vonarbrú verða með söluborð.
Núna er heilt ár síðan íslensk stjórnvöld tilkynntu afar máttlausar aðgerðir gegn Ísrael. En ástandið á Gaza er þyngra en tárum taki og staðan á Vesturbakkanum versnar dag frá degi. Til að sýna stjórnvöldum að þau þurfa að ganga miklu lengra og til að efla vitundarvakningu um sniðgöngu þá komum við saman í samstöðu með Palestínu í Sniðgöngunni. Gengið verður gengin á sama tíma á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri.
Hvetjum þau sem hafa tök á að mæta með fána, klúta og skilti. Þetta er í 3. sinn sem Sniðgangan fer fram bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Við mælum með vefsíðunni https://snidganga.is/ fyrir þau sem vilja kynna sér hvað sniðganga gengur út á.
Gangan er samstarf sniðgönguhreyfingarinnar BDS Ísland / BDS Iceland*, Félagsins Ísland-Palestína, góðgerðarfélagsins Vonarbrúar, Dýrsins - félags um réttinn til að mótmæla, Háskólafólks fyrir Palestínu og Stúdentafélags Háskólans á Akureyri. *BDS Ísland / BDS Iceland – BDS stendur fyrir Boycott, Divestment and Sanctions og er íslenskur angi alþjóðlegu BDS-hreyfingarinnar Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement: www.BDSmovement.net
Frá þessu segir i tilkynningu.