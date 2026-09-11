Möl og sandur 80 ára: Starfsemin komin á nýjan stað

Möl og sandur hefur í 80 ára tekið þátt í uppbyggingu á Norðurlandi. Fyrirtækið sem hefur haft bækistöðvar við Súluveg 2 flutti starfsemi sína á liðnu sumri að Sjafnarnesi 12.
Fyrirtækið Möl og sandur var stofnað í maí árið 1946 í þeim tilgangi að starfrækja sandnám og versla með sand og möl. Félagið fékk lóð við Súluveg undir starfsemi sína á árinu 1956 og var starfandi þar alla tíð þar til full var í Sjafnarnes.
Ný steypustöð var keypt og hefur verið tekin í notkun en afkastageta hennar er ríflega helmingi meiri en þeirrar sem fyrir var.
Í tilefni af flutningum og 80 ára afmæli gefst viðskiptavinum, samstarfsaðilum, fyrrverandi starfsmönnum sem og öðrum áhugasömu að líta við og skoða nýja aðstðu við Sjafnarnes, en opið verður á morgun laugardaginn 12. september frá kl. 13 til 16.