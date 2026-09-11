Söngurinn ómaði um allt þorpið

11. september, 2026 - 20:51 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Mikilfenglegt, sagði Hjálmar Bogi um sína upplifun af því að syngja í þessum einstaka hljómleikasal …
Mikilfenglegt, sagði Hjálmar Bogi um sína upplifun af því að syngja í þessum einstaka hljómleikasal sem skapandi Raufarhafnarbúar hafa komið á laggirnar. Mynd/HBH

Kirkjukór Húsavíkur bauð Raufarhafnarbúum upp á óvenjulega söngstund í Tönkunum á Raufarhöfn í gær, fimmtudagskvöldið 10. september. Hugmyndin að ferðinni kom úr stjórn kórsins, sem sá fyrir sér að þar gæti skapast áhugaverð umgjörð um æfingu.

Úr varð opin söngstund þar sem gestum gafst kostur á að hlýða á kórinn í þessu sérstæða rými. Hjálmar Bogi Hafliðason, einn kórfélaga, segir upplifunina hafa verið stórbrotna og líkir hljómburðinum við það að syngja undir hvelfingu í risavaxinni dómkirkju.

„Ég hef reyndar aldrei sungið í dómkirkju en mér leið eins og ég væri að syngja undir hvelfingu í risastórri dómkirkju einhvers staðar í Evrópu. Þetta var ótrúlega sterk tilfinning og þegar maður þekkir sögu Tankanna á Raufarhöfn eykur það enn á „vá“-þáttinn. Söngurinn ómaði um allt þorpið. Mikilfenglegt er lýsingarorðið sem mér dettur helst í hug,“ segir Hjálmar í samtali við Vikublaðið.

Hann lýsti upplifuninni einnig á Facebook og sagði hljómburðinn vera á heimsmælikvarða.

„Hljóðið ómaði allan hringinn og það var bæði gaman að hlusta og syngja á þessum áhugaverða stað. Stundum þarf ekki hljóðkerfi til að magna tónlistina, bara rétta rýmið. Og það rými er svo sannarlega að finna á Raufarhöfn þar sem rými, staðsetning og tónlist fara saman,“ skrifaði Hjálmar.

Tankarnir eru gamlir lýsistankar frá síldarárunum sem hafa á undanförnum árum öðlast nýtt hlutverk sem rými fyrir myndlist, tónlist og aðra menningarstarfsemi. Þeir voru reistir árin 1938 og 1940 en unnið hefur verið að því að gera þá manngenga og nýta undir upptökur, sýningar og tónleika.

Enginn aðgangseyrir var að söngstundinni, sem forsvarsfólk Tankanna lýsti að henni lokinni sem frábærum tónleikum – eða öllu heldur æfingu – Kirkjukórs Húsavíkur.

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