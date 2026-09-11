NorðurOrg haldið í Hrafnagilsskóla

Forkeppni Söngkeppni Samfés á Norðurlandi fer fram í íþróttahúsi Hrafnagilsskóla. Sveitarstjórn fagnar því að viðburður af þessari stærðargráðu fari fram í Eyjafjarðarsveit.
Félagsmiðstöðvar í Eyjarfjarðarsveit, Hörgársveit og Grýtubakkahreppi óskuðu eftir gjaldfrjálsum afnotum af íþróttahúsinu vegna viðburðarins NorðurOrg 2027, sem er umrædd söngkeppni. Sveitarstjórn varð við þeirri beiðni.
Fyrirhugað er að viðburðurinn fari fram föstudaginn 12. mars 2027 og er gert ráð fyrir um 500-600 þátttakendum, gestum og starfsfólki. Jafnframt kemur fram að undirbúningur og framkvæmd viðburðarins muni hafa áhrif á hefðbundna starfsemi í íþróttamiðstöðinni dagana í kring.