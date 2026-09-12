AkureyrarAkademían fagnar 20 ára afmæli sínu á þessu ári og af því tilefni var gefin út ný skýrsla þar sem stiklað er á stóru varðandi starfseminni á árunum 2021–2026. Markmiðið er að vekja athygli á fjölbreyttu fræða- og menningarstarfi á svæðinu.
AkureyrarAkademían býður upp á vinnuaðstöðu í húsnæði sínu við Sunnuhlíð gegn hóflegu gjaldi, m.a. fyrir námsmenn, vísindamenn og frumkvöðla. Samtals hafa 133 einstaklingar nýtt sér aðstöðuna frá upphafi, þar af 36 á árunum 2021–2026.
Þá hefur AkureyrarAkademían efnt til yfir 250 viðburða á liðnum tveimur áratugum, þar af tæplega 100 undanfarin 5 ár, þar á meðal eru málþing og bakarís-fyrirlestrar til að miðla þekkingu til samfélagsins.
AkAk er mikilvægur hluti af innviðum Akureyrar sem svæðisborgar til að efla háskólanám, rannsóknir og búsetukosti á Norðurlandi, með stuðningi menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins.
Félagið á í farsælu samstarfi við Háskólann á Akureyri, ReykjavíkurAkademíuna og Akureyrarbæ