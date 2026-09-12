Aðalgeir fagnaði níræðisafmælinu á hvíta tjaldinu

12. september, 2026 - 12:08 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Aðalgeir Egilsson mætti með eftirminnilegum hætti á frumsýninguna í Fjalakettinum á níræðisafmæli sí…
Aðalgeir Egilsson mætti með eftirminnilegum hætti á frumsýninguna í Fjalakettinum á níræðisafmæli sínu, Stefán Jón Hafstein tók vel á móti honum. Ljósmyndir: Fjalakötturinn/Elvar Örn Egilsson.

Húsfyllir var í kvikmyndaklúbbnum Fjalakettinum á Húsavík á fimmtudagskvöld þegar tvær nýjar heimildarmyndir Stefáns Jóns Hafstein og Óskars Páls Sveinssonar voru frumsýndar. Aðalgeir Egilsson á Mánárbakka, aðalpersóna annarrar myndarinnar, varð níræður sama dag og var komið á óvart með óvenjulegri ferð á sýninguna.

 

Limmósína sótti Aðalgeir, fór með hann í ísrúnt til Húsavíkur og ók afmælisbarninu síðan að Fjalakettinum, þar sem þéttsetinn salur tók á móti honum. Myndin hafði áður verið forsýnd í Sólvangi, félagsheimili Tjörnesinga, fyrr um daginn í tilefni afmælis hans.

Heimildarmyndin fjallar um ævistarf Aðalgeirs og hið einstaka minjasafn sem hann hefur byggt upp á Mánárbakka. Áhorfendur fylgja honum um gamla húsið Þórshamar og torfbæinn í túninu, þar sem hann segir frá safngripum og sögunum sem þeim fylgja. Aðalgeir hefur jafnframt sinnt veðurathugunum á Tjörnesi um áratugaskeið og varð heitið Mánárbakki landsmönnum kunnugt úr veðurfréttum útvarpsins.

Stefán Jón sagði í samtali við Vikublaðið á dögunum að tengsl hans við Tjörnes og Mánárbakka næðu langt aftur. Hann var í sveit á Máná þrjú sumur í röð sem barn og kynntist þar bæði staðnum og fólkinu. Sú persónulega tenging varð síðar hluti af kveikjunni að gerð myndarinnar.

„Hérna týnist ekki tíminn, hann er vandlega varðveittur af einlægum áhuga,“ sagði Stefán Jón um safnið á Mánárbakka.

Hin myndin sem sýnd var þetta kvöld fjallar um Safnasafnið á Svalbarðseyri, sem nýverið fagnaði 30 ára afmæli. Þar er sjónum beint að ævistarfi Níelsar Hafstein og Magnhildar Sigurðardóttur og því einstaka safni alþýðulistar sem þau hafa byggt upp.

Stefán Jón stýrir frásögn og viðtölum í myndunum en Óskar Páll annaðist myndatöku og klippingu.

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