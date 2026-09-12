Hrísey Enn beðið eftir sparkvelli

12. september, 2026 - 13:27 Margrét Þóra Þórsdóttir
Kirkjan í Hrísey
Kirkjan í Hrísey

Enn er beðið eftir því að sparkvöllur rísi í Hrísey. Hverfisráð Hríseyjar hefur lýst yfir vonbrigðum yfir því að ekki var farið af stað með gerð sparkvallar í eynni á leiðnum sumri. Ítrekar ráðið að mikilvægt sé að sparkvöllur í eyjunni verði á fjárhagsáætlun næsta árs.

Hverfisráðið fjallað um bið eftir sparkvelli á fundi sínum nýverið og benti í bókun á að umhverfis- og mannvirkjaráð Akureyrarbæjar hefði snemma í júní tekið jákvætt í erindið. Þá var sviðsstjóra falið að vinna að hönnun og kostnaðaráætlun fyrir verkið. Ráðið vísaði síðan málinu til fjárhagsáætlunar næsta árs.

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