Hrísey Enn beðið eftir sparkvelli

Enn er beðið eftir því að sparkvöllur rísi í Hrísey. Hverfisráð Hríseyjar hefur lýst yfir vonbrigðum yfir því að ekki var farið af stað með gerð sparkvallar í eynni á leiðnum sumri. Ítrekar ráðið að mikilvægt sé að sparkvöllur í eyjunni verði á fjárhagsáætlun næsta árs.
Hverfisráðið fjallað um bið eftir sparkvelli á fundi sínum nýverið og benti í bókun á að umhverfis- og mannvirkjaráð Akureyrarbæjar hefði snemma í júní tekið jákvætt í erindið. Þá var sviðsstjóra falið að vinna að hönnun og kostnaðaráætlun fyrir verkið. Ráðið vísaði síðan málinu til fjárhagsáætlunar næsta árs.