Lokaorðið - Ég borða ber

Haustið er að koma á næstu vikum. Algjörlega frábær tími að mínu mati. Litbrigðin í náttúrunni verða örlítið dulmögnuð og einhver sérstakur bjarmi liggur yfir landinu. Haustið hefur alltaf verið tími uppskeru í mínu lífi. Það eru kannski fáir sem trúa því sem þekkja eða kannast við mig í dag að ég hafi verið ágætis íþróttamaður á yngri árum. Satt best að segja skil ég alveg að fólk setji spurningarmerki við þessa staðhæfingu mína miðað við ærslabelginn sem hefur safnast framan á maga minn síðan.
.Ærslabelgur þessi reynist nú barnabörnunum mínum hin besta skemmtun þessi dægrin og þeirra bestu stundir eru þegar ég leggst á gólfið og þau fá tækifæri til að hoppa á heimatilbúna ærslabelgnum hans afa.
En aftur að uppskerunni, uppgjör knattspyrnuvertíðarinnar er á haustin eðli málsins samkvæmt. Lið verða meistarar, sum lið fara upp um deild og önnur fara niður í næstu deild. Síðan eru til lið sem sigla lygnan sjó allt sumarið og gleðjast yfir að hafa ekki fallið og sum lið eru örlítð súr að hafa ekki gert betur. Ég kalla þetta meðalmennsku.
Síðan á haustin er líka önnur uppskera og þar engin meðalmennska í gangi, nefnilega berjauppskeran. Þar eru allir í meistaradeildinni, ekkert gefið eftir og fólk er svo sannarlega að leggja sig fram að ná björg í bú. Síðan er uppskerunni breytt í sultur, kökur, og ég veit ekki hvað. Þar sem ég þarf að halda ærslabelgnum mínum við þá er er ég ansi duglegur að fá mér ber og rjóma við minnsta tilefni.
Nú berast þeir fréttir frá berjatínslufólki sem ég þekki að uppskerubrestur hafi orðið á krækiberjum. Þetta eru miður góðar fréttir fyrir mig ég er nefnilega mikill krækiberjamaður. Bláber hafa aldrei heillað mig. Ég hef reynt í mörg ár að koma þeim niður með litlum árangri og eflaust ekki við neinn að sakast nema sjálfan mig og mína bragðlauka.
Í ljósi frétta um uppskerubrest á krækiberjum mun ég eftir fremsta megni reyna að gúffa í mig bláberjum í staðin og halda áfram að berja mér á brjóst og segja kröftulega, ég borða ber!