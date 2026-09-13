Kallað eftir skýrri framtíðarsýn í endurhæfingu á Norður-og Austulandi

„Við förum fram á að stjórnvöld láti vinna faglega þarfagreiningu án tafar og taki strax í kjölfarið skýra, tímasetta ákvörðun um hvernig tryggja skuli fólki á öllum aldri á Norður- og Austurlandi aðgang að öflugri, sérhæfðri og þverfaglegri endurhæfingu til framtíðar. Starfsfólk endurhæfingar- og öldrunarlækningaþjónustu SAk hefur þekkinguna, reynsluna og viljann til að taka fullan þátt í þeirri uppbyggingu.“
Svo segir í opnu bréfi frá starfsfólki sem stílað er til tveggja ráðherra, heilbrigðis- og fjármála sem og formanns fjárlaganefndar.
Finnum fyrir samhug og baráttuanda
Fyrr í vikunni afhentu María Pálsdóttir Hælisstýra og Sólveig Pétursdóttir yfirlækir á Kristnesspítala Ölmu Möller heilbrigðisráðherra undirskriftir 2511 manns með yfirskriftinni Björgum Kristnesi. Samstöðutónleikar með sömu yfirskrift voru haldnir við Kristnes á dögunum og segir María að hún finni mikinn meðbyr með málefninu. „Það er margir sem vilja leggjast á árar með okkur og bjarga Kristnesspítala. Við finnum samhug og mikinn baráttuanda. Mér finnst eins og tónleikarnir hafi hleypt nýju blóði í málið, það fór eitthvað í gang sem ég vona að skili sér áfram. Það er greinilegt að fólk vill ekki sjá á bak Kristnesspítala til frambúðar. Það finna það allir sem þangað koma hversu mikill heilunarmáttur er til staðar hér.
Þarna á endurhæfingin heima
Mygla greindist í vor á Kristnesspítala þar sem endurhæfing SAk hefur farið fram síðustu áratugi með góðum árangri. Í húsakynnum spítalans var búið að koma upp sérhæfðri endurhæfingarsundlaug. Til stendur að flytja endurhæfinguna til Akureyrar, „og þá veit í sjálfu sér enginn hvað verður um húsið sem verður 100 ára á næsta ári,“ bætir María við. „Við erum ansi mörg sem erum ósátt við þessa málavöxtu og viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til að sannfæra stjórnvöld um að þarna eigi endurhæfingin heima.“
Hún nefnir að þjóðin safnaði fyrir helmingi kostnaðar við bygginguna á sínum tíma, en hún var þá nauðsynleg í baráttu gegn berklum. Einnig hafi almenningur og góðgerðarfélög safnað fyrir sérhönnuðu þjálfunarlauginni. „Það er okkar krafa að endurhæfingin verði byggð upp á Kristnesi og ekki á Akureyri.“
Við stöndum á tímamótum
Við, starfsfólk endurhæfingar- og öldrunarlækningaþjónustu Sjúkrahússins á Akureyri, köllum eftir skýrri framtíðarsýn stjórnvalda um sérhæfða endurhæfingarþjónustu á Norður- og Austurlandi. Við stöndum á tímamótum,“ segir í bréfi frá starfsfólki. Þjónustan sé nú veitt við gjörbreyttar og þrengri aðstæður og þótt allir leggi sig fram til að tryggja áframhaldandi þjónustu ríkir óvissa um framtíð hennar.
Endurhæfing mun ekki minnka
„Endurhæfing er grundvallarþáttur í heilbrigðisþjónustu og er þjóðfélagslega hagkvæm. Hún gerir fólki á öllum aldri kleift að endurheimta færni, sjálfstæði og lífsgæði eftir veikindi, slys eða áföll,“ segir ennfremur og að ljóst sé að þörf fyrir endurhæfingu muni síst minnka, þjóðin eldist, fólki með langvinna og fjölþætta sjúkdóma fjölgar og fleiri lifa af alvarleg veikindi og slys og þurfa sérhæfða endurhæfingu í kjölfarið.
Á Kristnesi hefur sérhæfð endurhæfing verið byggð upp í áratugi. Þar eru fyrir hendi verðmæti á borð við sundlaug, útisvæði og umhverfi sem hefur verið nýtt markvisst í endurhæfingu, skammt frá Akureyri, en fjarri erli bráðasjúkrahúss.
Gleymum ekki hvaða verðmæti er verið að verja
Þá er nefnt að skilgreina þurfi hvaða endurhæfingarþjónustu íbúar á Norður og Austurlandi þurfa næstu áratugina og hvaða aðstæður eru nauðsynlegar til að mögulegt verði að veita hana. „Húsnæði Kristnesspítala þarfnast vissulega umfangsmikilla endurbóta og viðbúið að kostnaður verði ærinn. Ekki má þó gleyma hvaða verðmæti er verið að verja með því að fjárfesta í slíkum framkvæmdum. Við förum fram á að endurbætur á Kristnesi verði metnar af fullri alvöru á grundvelli þarfa og heildarhagsmuna þjónustunnar til langs tíma.“