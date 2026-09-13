Nýr samningur styrkir klínískt og akademískt samstarf SAk og HA

13. september, 2026 - 12:24 Háskólinn á Akureyri
Á myndinni frá vinstri eru, Gísli Kort Kristófersson, prófessor við Hjúkrunarfræðideild HA og SAk og…
Á myndinni frá vinstri eru, Gísli Kort Kristófersson, prófessor við Hjúkrunarfræðideild HA og SAk og sérfræðingur í geðhjúkrun, Laufey Hrólfsdóttir, deildarstjóri mennta- og vísindadeildar SAk og Brynjar Karlsson, forseti Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviðs HA.

Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) og Háskólinn á Akureyri (HA) hafa gert samning sem markar mikilvægt skref í samstarfi stofnananna. Með samningnum mun Gísli Kort Kristófersson, prófessor við Hjúkrunarfræðideild HA og sérfræðingur í geðhjúkrun, sinna klínískum verkefnum og rannsóknar- og þróunarstarfi á SAk sem hluta af starfi sínu við háskólann. Samningurinn tók gildi í upphafi júní á þessu ári og er til loka árs 2028.

Mikilvægt samstarf

Samstarf SAk og HA á sér langa sögu, meðal annars á sviði kennslu, rannsókna og fræðastarfs. Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri og Sjúkrahússins á Akureyri (HHSA) er sameiginlegur vettvangur stofnananna til að efla rannsóknir, nýsköpun og þekkingarsköpun í heilbrigðisvísindum. Starfsfólk SAk hefur jafnframt um árabil tekið þátt í kennslu og fræðastarfi við HA. Nýja fyrirkomulagið felur í sér frekari þróun samstarfsins og mun Gísli Kort nú sinna skilgreindum verkefnum SAk sem hluta af starfi sínu við háskólann. Hann mun samkvæmt samningnum taka þátt í rannsóknar- og þróunarverkefnum samhliða klínískum störfum á SAk.

Tengsl og þjónusta við samfélagið

„Það er gríðarlega mikilvægt að gera rannsóknir starfsfólks SAk sýnilegar og að afrakstur þeirra verði akademísk verðmæti á lands- og heimsvísu. Þetta hefur heppnast mjög vel í samstarfi sjúkrahússins og háskólans um Heilbrigðisvísindastofnun SAk og HA. Stofnunin hefur undanfarinn áratug skapað grundvöll fyrir að starfsfólk SAk hafi einnig akademíska stöðu við HA og sé virkt og sýnilegt í starfi HA,“ segir Brynjar Karlsson, forseti fræðasviðs HA og bætir við;

„Með því að formgera starf Gísla á sjúkrahúsinu á þennan hátt erum við að stíga fyrsta skrefið í hina áttina. Þegar verkefni akademískra starfsmanna HA á SAk verða hluti af starfi þeirra við HA á skipulegan og formlegan hátt skapast mörg tækifæri til að lyfta þessum störfum upp og gefa þeim meira gildi. Þá bæði á mælikvörðum háskólans á rannsóknum sem og til að sýna að háskólinn er svo sannarlega að uppfylla þriðja hlutverk háskólans sem eru tengsl og þjónusta við samfélagið.“

Flæðið í báðar áttir

„Það felast mikil tækifæri í því að tengja klínískt starf, rannsóknir og kennslu enn betur saman. Klíníska starfið getur skapað mikilvægar rannsóknarspurningar og um leið getum við nýtt niðurstöður rannsókna með markvissari hætti í starfi með sjúklingum,“ segir Gísli. „Tækifærið til að starfa bæði með SAk og HA gefur okkur færi á að tengja sérfræðiþekkingu stofnananna enn betur saman. Vonandi er þetta aðeins byrjunin á því að akademískir

starfsmenn HA geti nýst nærsamfélaginu enn betur með sambærilegu samstarfi SAk og HA. Nú er flæðið formlega í báðar áttir og allir græða á því,“ segir Gísli.

Einstakt tækifæri

„Þessi ráðning markar nýjan áfanga í samstarfinu þar sem í fyrsta sinn er um að ræða formlegt fyrirkomulag þar sem starfsmaður HA gegnir jafnframt skilgreindu hlutverki innan SAk undir hatti HHSA,“ segir Laufey Hrólfsdóttir, deildarstjóri mennta- og vísindadeildar SAk. „Með þessu skapast einstakt tækifæri til að styrkja enn frekar tengsl klínískrar þjónustu, kennslu og rannsókna. Mikilvægt er að þessi tenging virki í báðar áttir; að kennarar og rannsakendur HA hafi náin tengsl við klínískt umhverfi og geti þannig byggt kennslu og rannsóknir á reynslu úr heilbrigðisþjónustunni, en um leið að SAk njóti góðs af aukinni rannsóknarvirkni, þekkingarsköpun og faglegri þróun sem styður við áframhaldandi gæði þjónustunnar,“ segir Laufey enn fremur.

Styrkjum tengsl stofnananna

„Þetta er mikilvægt skref í samstarfi SAk og HA. Með þessu fyrirkomulagi styrkjum við tengsl stofnananna og sköpum aukin tækifæri til að samþætta klínískt starf, rannsóknir og fræðastarf. Við sjáum mikla möguleika í því að þróa samstarfið áfram,“ segir Gestur Guðrúnarson, þjónustustjóri SAk.

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