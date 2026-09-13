Hugmyndir um gagnaver á Bakka kynntar á opnum fundi

13. september, 2026 - 22:03 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Húsavík. Mynd/HBO
Húsavík. Mynd/HBO

Áform um uppbyggingu gagnavers á iðnaðarsvæðinu á Bakka verða kynnt á opnum fundi á Fosshótel Húsavík þriðjudaginn 15. september klukkan 16.

Tilefni fundarins er kynning á vinnslutillögu að nýju deiliskipulagi fyrir þriðja áfanga iðnaðarsvæðisins. Skipulagssvæðið er 6,1 hektari að stærð og innan þess er afmörkuð ein 51.935 fermetra iðnaðarlóð.

Á fundinum mun fulltrúi ráðgjafarfyrirtækisins COWI kynna skipulagstillöguna og fyrirhugaður framkvæmdaraðili gera grein fyrir hugmyndum sínum um uppbyggingu gagnavers á lóðinni. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings, opnar fundinn.

Skipulags- og framkvæmdaráð Norðurþings samþykkti á fundi sínum 8. september að kynna tillöguna á vinnslustigi. Hún verður til kynningar til 7. október og er hægt að koma ábendingum á framfæri í Skipulagsgátt undir málsnúmerinu 260/2026.

Nánari upplýsingar má finna á vef Norðurþings

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