Símey - Lærðu að nýta gervigreindina

Námskeið sem Símey stendur fyrir gefur fólki 50 ára og eldra tækifæri til að kynnast gervigreind og læra hvernig hægt er að nota hana til að spara tíma, leysa verkefni og fá meira út úr tækninni.
Gervigreind er orðin hluti af daglegu lífi og möguleikarnir virðast nánast endalausir. En hvernig getur venjulegt fólk nýtt þessa tækni sér til gagns?
Því verður meðal annars svarað á sex klukkustunda hagnýtu námskeiði á Símey, sem sérstaklega er ætlað fólki 50 ára og eldra.
Frá ferðaplönum yfir í golfið
Þátttakendur fá að prófa gervigreindina sjálfir og sjá hvernig hún getur nýst við alls kyns verkefni. Hægt er til dæmis að fá aðstoð við að skipuleggja ferð, finna veitingastaði og afþreyingu, setja saman gönguferð eða æfingaáætlun og jafnvel fá hugmyndir að því hvernig hægt sé að bæta golfið.
Einnig verður sýnt hvernig hægt er að nota gervigreind til að vinna með golftölfræði og TrackMan-upplýsingar, fá uppskriftir út frá því sem er til í ísskápnum, skipuleggja matarboð, þýða texta eða útskýra flókin mál á einfaldan hátt.
Mikilvægt að kunna að spyrja
Eitt af því sem þátttakendur læra er hvernig á að setja fram góðar spurningar til gervigreindarinnar. Rétt framsetning getur skipt miklu máli fyrir það hversu gagnlegt svarið verður.
Einnig verður farið yfir hvernig hægt er að meta hvort upplýsingar frá gervigreind séu áreiðanlegar, enda er mikilvægt að treysta ekki öllu sem tæknin segir án þess að sannreyna það.
Engin sérþekking nauðsynleg
Námskeiðið er fyrir algjöra byrjendur jafnt sem fólk sem hefur þegar prófað ChatGPT eða önnur gervigreindartól. Ekki er gerð krafa um sérstaka tölvuþekkingu.
Kennari er Vilberg Helgason og námskeiðið fer fram í tveimur þriggja klukkustunda hlutum:
Áherslan verður á raunveruleg dæmi og verklega notkun þannig að þátttakendur geti farið heim að loknu námskeiði og byrjað að nýta gervigreindina strax.
Hægt er að skrá sig á námskeiðið með því að smella á þennan hlekk https://tf.is/checkout/